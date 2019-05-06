 Türkiye çalışma saatlerinde başı çekiyor | TÜRKİYE | DW | 06.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Türkiye çalışma saatlerinde başı çekiyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporuna göre Türkiye'de çalışanların yüzde 57'si haftada 48 saatten fazla çalışıyor. ILO raporunda Türkiye'de istihdam piyasasındaki cinsiyet eşitsizliğine de dikkat çekiliyor.

Symbolbild | Stress Arbeit Übermüdung Lernen (Colourbox)

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 41 ülkede 1,2 milyar çalışanı kapsayan ve çalışma koşullarını inceleyen karşılaştırmalı araştırmaya göre Türkiye'de çalışanların yüzde 60'a yakını haftada 48 saatten fazla çalışıyor. Bu oran AB ülkelerinde yüzde 15, ABD'de yüzde 19 ve Çin'de yüzde 40 seviyesinde bulunuyor. Türkiye'ye en yakın oran ise yüzde 47 ile Uruguay. ILO, haftada 48 saatin üstündeki çalışma süresini "uzun çalışma haftası" olarak nitelendiriyor.

Raporda dikkat çekilen bir başka nokta ise Türkiye'de istihdam piyasasındaki eşitsizlik. Rapora göre erkeklerin işgücüne katılım oranı yüzde 65 iken kadınlarda bu oranın yüzde 28 seviyesinde kaldığı görülüyor. Eşitsizlik bütün sektörlerde gözlemlenirken, erkeklerin her sektörde işgücüne katılım oranı kadınlardan daha fazla.

Erkeklere daha fazla ücret

Türkiye'de kadınların istihdamı daha çok servis sektörü ve satış alanlarında yoğunlaşırken, sağlık ve eğitim alanlarında da kadınların ağırlığı dikkat çekiyor. Rapora göre Türkiye'de erkekler ortalama bin 750 Türk Lirası ücret alırken, kadınlar bin 350 TL alıyor.

Yöneticiler arasında kadınların oranı ise ABD yüzde 41, AB'de yüzde 34 iken Türkiye'de bu oran yüzde 13 seviyesinde. Türkiye'de kadınların erkek yöneticiler tarafından yönetilme oranı ise yüzde 72.

Symbolbild Lappen und Hausputz

Ücretsiz işlerde yük kadınlarda

Rapora göre erkeklerin yüzde 61'i kadınlardan daha uzun çalışma saatlerine sahip. Ücretsiz yapılan işler kategorisinde ise dünya genelinde kadınlar daha uzun süre çalışıyor.

Kadınların herhangi bir ücret almadan karşılıksız olarak yaptığı ev işi, bakım gibi işler kategorisinde Türkiye günde 330 dakika ile başı çekiyor. Almanya'da bu süre 269 dakika olarak kaydedilirken AB içinde kadınların ücretsiz işlerde çalıştığı sürenin en düşük olduğu ülke 211 dakika ile Finlandiya.

Zaman baskısı

Raporda bir başka dikkat çeken nokta ise Türkiye istihdam piyasasındaki yaş ortalaması oldu. Çalışanların neredeyse yarısının yaşları 15 ile 34 arasında bulunuyor.

İş Kanunu'na göre ülkede haftalık çalışma saati günde 11 saati geçmemek kaydıyla haftada 45 saat seviyesinde.

Rapor ayrıca Türkiye'de çalışanların yüzde 51'inin çalışma sürelerinin dörtte üçü veya daha fazlasını zaman baskısı altında yoğun olarak geçirdiklerini ortaya koyuyor.

ILO raporunda Türkiye’deki çalışma koşullarındaki fiziksel risklere de dikkat çekilerek, istihdam piyasasında daha güvenli bir iş ortamı, standart ve öngörülebilir çalışma saatleri ile iş güvenliği sağlanarak çalışanların memnuniyetlerinin sağlanabileceği belirtildi.

DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İşsizlikte son on yılın Ocak rekoru

Ocak ayında işsizlerin sayısı 1 milyon 259 bin kişi daha arttı. İşsizlik oranı yüzde 14,7 ile 2009'dan sonra Ocak döneminde kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Genç işsizliği yüzde 26,7'ye yükseldi. (15.04.2019)  

İşsizlik artıyor: Yüzde 12,3

TÜİK, 2018 başından beri artmaya devam eden işsizlik oranının yüzde 12,3'e ulaştığını açıkladı. Bir yılda işsiz sayısı 706 bin artarak 4 milyona yaklaştı. (15.02.2019)  

Benzer içerik

BdT Imkerin unter Kirschblüten

BM raporu: İnsanlık kendi geçim kaynaklarını yok ediyor 06.05.2019

Bir milyon bitki ve hayvan türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Birleşmiş Milletler'in (BM) raporunda başta tarım olmak üzere acilen köklü değişiklikler yapılması talep ediliyor.

Schweiz Genf UN Menschenrechtsrat Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs raporu 17.04.2019

Kıbrıs konusundaki raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne sunan BM Genel Sekreteri Guterres, Ada’da yeniden müzakerelere başlanması için çabalarını sürdürme sözü verdi.

Mosambik Idai Zyklon

BM: 2018'de 62 milyon kişi olumsuz hava koşullarından etkilendi 29.03.2019

BM'nin yıllık raporuna göre 62 milyon insan iklim değişikliğine bağlı aşırı hava koşullarından etkilendi. Genel Sekreter Guterres, liderlerden Eylül'deki iklim zirvesine konuşma metniyle değil planla gelmelerini istedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild | Stress Arbeit Übermüdung Lernen (Colourbox)

Türkiye çalışma saatlerinde başı çekiyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporuna göre Türkiye'de çalışanların yüzde 57'si haftada 48 saatten fazla çalışıyor. ILO raporunda Türkiye'de istihdam piyasasındaki cinsiyet eşitsizliğine de dikkat çekiliyor.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  