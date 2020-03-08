 Türk-Yunan sınırında görece sessizlik bozuldu | AVRUPA | DW | 11.03.2020

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AVRUPA

Türk-Yunan sınırında görece sessizlik bozuldu

Türk-Yunan sınırında iki günlük görece sükunetin ardından akşama doğru sığınmacılarla Yunan polisi arasında olaylar çıktığı bildiriliyor. Ankara'da Yunan Büyükelçi'nin Dışişleri'ne çağrıldığı kaydedildi.

ARŞİV-FOTO: Pazarkule sınır kapısı

ARŞİV-FOTO: Pazarkule sınır kapısı

Türk-Yunan sınırında iki gündür yaşandığı belirtilen görece sessizlikten sonra Çarşamba günü akşam saatlerinde yeniden olaylar çıktığı bildirildi.

Sınırın Türkiye tarafından göçmen ve sığınmacıların Yunanistan tarafına yanıcı madde attığı ve dikenli telleri kesmeye çalıştığı kaydediliyor. Yunan medyasında yayınlanan video görüntülerinde çeşitli noktalarda alevlerin yükseldiği ve göz yaşartıcı bomba ve ses bombalarının kullanıldığı görülüyor.

"Türk F-16'ları alçak uçuş yaptı" iddiası

Diğer yandan Yunan Katimerini gazetesi Çarşamba öğle saatlerinde iki Türk F-16 savaş uçağının Meriç nehri üzerinde Yunan hava sahasına girerek alçak uçuş yaptığını bildirdi. Gazetenin Yunan Genelkurmay kaynaklarına dayandırdığı haberde Türk F-16'larının sadece "birkaç yüz metre" irtifada uçtuğu iddia edildi. Gazete olayla ilgili olarak "iki günlük sükunetin ardından Türkiye'nin gerilimi yeniden tırmandırmak istediği" yorumunu yaptı.

Çarşamba sabah saatlerinde İstanköy adası açıklarında Türk sahil güvenlik teknesinin bir Yunan hücumbotuna önden hafifçe çarparak korkuluklarında hasara neden olduğu bildirilmişti. Olayda yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı olayı, "Bodrum bölgesinde Türk karasularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik botu Türk sahil güvenlik botu tarafından sürülerek çıkarıldı. Yunan unsurunun Türk kara sularından çıkarılması sırasında iki bot arasında sürtme yaşandı" diye aktarmıştı.

Yunan Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Sabah saatlerinde yaşanan olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'in Türk Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi. Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.

Fransız AFP haber ajansı da ismini açıklamak istemeyen bir Türk diplomatik kaynağa dayandırdığı haberde Yunan Büyükelçi'nin Türk Dışişleri'ne çağrıldığını ve ihlaller konusunda uyarıldığını bildirdi.

Sınırda göçmen ve sığınmacılara yönelik sert muamele ve güç kullanımı nedeniyle eleştirilere hedef olan Yunanistan, sınıra yığılan kişilerin Türk polislerince desteklendiğini ve hatta kendilerine göz yaşartıcı bomba tedarik edildiğini iddia ediyor. Yunan hükümeti, Türkiye'nin, iki göçmenin Yunan polisinin kurşunlarıyla öldürüldüğü suçlamasını reddetmişti.

AFP,dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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