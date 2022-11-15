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Fotoğraf: picture-alliance/Zuma Press/Turkish Defense Ministry
PolitikaTürkiye

Türk yetkiliden Suriye operasyonu açıklaması

1 saat önce

Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin Irak'taki PKK'lılara yönelik sınır ötesi operasyonu tamamladıktan sonra Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelmeyi planladığını açıkladı.

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Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin olası Suriye operasyonunun zamanlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

İsminin açıklanmaması kaydıyla açıklama yapan yetkili, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta sürdürdüğü Pençe-Kilit operasyonu tamamlandıktan sonra Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelmeyi planladığını söyledi. Suriye'nin Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirten yetkili, "PKK'ya yönelik Irak'ta devam eden bir operasyon var. Bu tamamlandıktan sonra Suriye'de de belirli hedefler söz konusu" diye konuştu.

Türkiye'ye yönelik PKK, PYD ya da IŞİD tehditlerinin kabul edilemez olduğunu ifade eden üst düzey yetkili, Türkiye'nin güney sınırındaki tehditleri "öyle ya da böyle" temizleyeceğini belirtti.

Türk hükümeti, İstiklal Caddesi'nde Pazar günü düzenlenen ve altı kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıdan PKK'nın Suriye kolu olarak görülen PYD'yi sorumlu tutmuştu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu saldırıyı gerçekleştirenlere "daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda" göstereceklerini söylemişti. ABD'nin PYD'ye yönelik tutumunu da eleştiren Soylu, "Amerikan Büyükelçisi'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi Senatolarından para gönderen bir devletle bizim müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır" demişti.

Soylu'nun açıklamaları, Ankara'nın yeni bir Suriye operasyonu düzenleyebileceğine dair iddiaların ortaya artılmasına neden olmuştu.

DW,rtr/CÖ,BK

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