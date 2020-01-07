Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon

Türk Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Alman polisi, İstanbul'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Almanya'daki yaşlı Alman vatandaşlarını dolandıran şebekeye yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. Türkiye ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak başlatıldı.

Alman polisinin Türkiye'ye gönderdiği Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) raporunda, bir süre Almanya'da yaşamış olan ve Almancayı iyi bildiği belirtilen F.Ö. liderliğinde kurulan şebekenin İstanbul'da yasadışı olarak bir çağrı merkezi kurduğu ve Almanya'daki yaşlıları arayarak dolandırdığı ifade edildi. Şebekenin, telefonla aradığı Almanlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıttığı ve yaklaşık 3 milyon euro dolandırdığı öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, şebekenin Alman uyruklu üyelerinin dolandırıcılık yaparak elde ettiği paraları kara ve hava yollarıyla Türkiye'ye getirdiği de tespit edildi.

Almanya Federal Polis Teşkilatı ile birlikte yürütülen soruşturmanın ardından bu sabah Türkiye ve Almanya'da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Türkiye'de İstanbul, Antalya ve Muğla'da 36 şüpheli, Almanya'da ise 40 şüphelinin yakalanması için sabah erken saatlerde başlatılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'de gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 31 kişinin Türk vatandaşı, beş kişinin Alman uyruklu olduğu öğrenildi. Almanya'da yakalanmaları için operasyon başlatılan 40 şüphelinin ise 21'i Alman, 15'i Türk, biri Arnavutluk, ikisi Brezilya ve biri Polonya vatandaşı. Dolandırıcılık şebekesinin Antalya ve İstanbul'da kurduğu çağrı merkezleri ise polis tarafından görüntülendi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'deki operasyonlarda yüklü miktarda euro, tabanca, çok sayıda bilgisayar ve sim karta el kondu.

Uyuşturucu serası ele geçirildi

Almanya'daki operasyonu Alman Kriminal Polisi BKA, Koblenz ve Osnabrück Polis Teşkilatı yürütüyor. Almanya Federal Polis Teşkilatı'nın yaptığı baskınlarda bir evde uyuşturucu serası olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki aramalarda lüks marka saatler, lüks otomobil anahtarları ve yüksek miktarda euro bulundu.

DHA,AFP/TY,JD

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