Türk ve Alman maliye bakanları buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre iki bakan görüşmede ABD'nin yaptırım kararlarını ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımları değerlendirdi. Albayrak ve Scholz'un Türkiye ile Almanya arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek adımların atılması ve karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine vardığı belirtildi.

Görüşmede Scholz'un, güçlü Türk ekonomisinin Almanya ve AB için önemine vurgu yaptığı belirtildi. Albayrak'ın da ABD ile yaşanan krizde Almanya'dan gelen destek açıklamaları nedeniyle Alman bakana teşekkür ettiği bildirildi.

Albayrak ve Scholz, iki ülke bakanlık heyetlerinin en kısa süre içinde karşılıklı çalışmalara başlamasının ardından 21 Eylül'de Berlin'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Alman tarafından açıklama

Görüşme sonrasında açıklama yapan Alman Maliye Bakanlığı sözcüsü ise Scholz'un "ekonomik istikrara sahip bir Türkiye'nin Almanya'nın çıkarına olduğu" ve "Alman tarafının mevcut türbülansların giderilmesini istediği" mesajını verdiğini bildirdi.

Bakanlık sözcüsü, Alman Maliye Bakanının Türk mevkidaşını Eylül ayının ikinci yarısında Berlin'de görüşmek için davet ettiğini, görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretine hazırlık niteliğinde olacağını belirtti.

Almanya ile diplomasi trafiği

Önümüzdeki aylar Türkiye ile Almanya arasında artan bir ziyaret trafiğine sahne olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir devlet ziyareti gerçekleştireceği açıklanmıştı. 25-26 Ekim'de ise Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Almanya'yı ziyaret edecek Erdoğan Başbakan Angela Merkel ile de bir araya gelecek. Alman hükümeti, Erdoğan-Merkel görüşmesinde "iki taraf arasında, görüş ayrılıkları bulunanlar dâhil, tüm önemli konuların gündeme geleceğini" açıklamıştı. Erdoğan en son 2014 yılında Almanya'ya Başbakan sıfatıyla resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Altmaier'in Türkiye ziyareti programında ise ikili görüşmelerin yanısıra ekonomi ve ticaret karma komisyon toplantısı da bulunuyor. Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin görüşüleceği komisyonun hazırlık çalışmaları yıllar önce başlatılmıştı. Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier'in Türkiye'ye 80 kişilik bir heyetle gideceği belirtiliyor.

Türkiye'nin en önemli dış ticaret ortağı olan Almanya'nın 7 bin 100'den fazla şirketi Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

DW/GY,BK

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