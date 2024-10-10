Türk vatandaşlarını tahliye eden gemiler Lübnan'dan ayrıldı

Türkiye'nin Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliye edilmesi için bu ülkeye gönderdiği iki gemi Beyrut Limanı'ndan ayrıldı. 966 kişiyi tahliye eden gemilerin bugün Mersin Limanı'na yanaşması bekleniyor.

Türkiye'nin İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasının ardından ülkeden tahliye edilmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için Lübnan'a gönderdiği iki gemi Beyrut Limanı'ndan Mersin'e doğru yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı tahliye eden Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimiz, Mersin’e gelmek üzere Beyrut Limanı’ndan yola çıktı. Tahliyeyi gerçekleştiren TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimize, iki adet fırkateyn ve iki adet karakol gemisi koruma sağlıyor. Gemilerimizin bu akşam saatlerinde Mersin Limanı’na varması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı: 966 kişi tahliye ediliyor

Lübnan'a insani yardım taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'ın yükleri dün gece saatlerinde Beyrut Limanı'na indirilmiş ve hemen ardından tahliye işlemlerine başlanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemilerle toplam 966 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Yaklaşık 1900 vatandaşımız Lübnan’dan tahliye edilmek istendiğini nihai olarak beyan etmişti. 10 Ekim günü, 878 vatandaşımız, 24 KKTC vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi (sadece eş, çocuk, anne, baba); toplam 966 kişi gemilerimizle Lübnan’dan tahliye ediliyorlar" denildi.

Tahliye edilecek kişi sayısının daha önce medyaya 2 bin 500 olarak yansımasına ilişkin açıklamada bulunan bakanlık kaynakları, 2 bin 500 ön başvurunun alındığını; bin 900 kişinin toplanma noktalarına geleceğini bildirdiğini ancak sadece bin kişinin bu noktalara geldiğini belirtti.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberleri de yalanladı. Açıklamada, "Şimdiye kadar paylaştığımız bilgilerden de görüleceği üzere bu kimseler zaten bir Türk vatandaşının yakını olarak gemilere kabul edildiler. Bu tip haberler yabancı düşmanlığını körüklediği gibi zor şartlarda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında sahada görev yapan kişilerin işlerini güçleştiriyor" denildi. Türk medyasında, Türk vatandaşlarının kendilerinden önce gemilere Suriyeli ve Filistinlilerin alınmasına tepki gösterdiği yönünde haberlere yer verilmişti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tahliye operasyonu ile ilgili açıklamasında, "Bugün iki amaç doğrultusunda bir operasyon gerçekleştiriyoruz: Lübnanlı kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak ve bu zor durumda vatandaşlarımızın güveli şekilde geri dönüşünü sağlamak için" dedi.





Beyrut Limanı'ndaki gemilerin bugün Mersin Limanı'na yanaşması bekleniyor Fotoğraf: Emrah Gurel/AP Photo/picture alliance

Büyükelçilik'ten uçak seferleri açıklaması

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Deniz yoluyla tahliyelerin başladığı belirtilen açıklamada, "Hava yoluyla ülkemize intikal etmek isteyen vatandaşlarımız için Beyrut-İstanbul Havalimanı ve/veya Beyrut-Çukurova Havalimanı güzergahlarında ücreti mukabil, sınırlı sayıda uçak seferi düzenlenmesi için hazırlık yapılmaktadır" ifadesi yer aldı.

Lübnan'da konsolosluğa kayıtlı yaklaşık 14 bin Türk vatandaşı bulunuyor.

Türkiye 2006'daki İsrail-Lübnan Savaşı sırasında da bin 100'e yakın vatandaşını Beyrut'tan tahliye etmişti.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar ve İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları nedeniyle şu ana kadar Lübnan'da en az 2 bin 100 kişi hayatını haybetti; bir milyondan fazla kişi de yerinden oldu.

DW,AP/BÖ,CÖ

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