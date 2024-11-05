Türk vatandaşı Venezuela yaptırımlarını ihlalden tutuklandı

37 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Taşkın Torlak, Venezuela petrolünü satarak Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırımlarını ihlal etmeyi planlayan bir komplonun parçası olduğu gerekçesiyle Florida eyaletinde tutuklandı. Yetkililer, Torlak’ın Cumartesi günü Türkiye’ye gitmek üzereyken Miami’de tutuklandığı bilgisini verdi.

ABD Columbia Bölgesi Başsavcısı Matthew Graves, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu sanık, Venezuela petrolünü yasa dışı bir şekilde satmak için yürütülen bir planın parçası” dedi.

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ABD Adalet Bakanlığı, Torlak ve ismi verilmeyen diğer şahısların petrol tankerlerinin bilgilerini birtakım yöntemlerle gizleyerek Venezuela petrolünü satmayı planladıklarını açıkladı. Bu yöntemler, gemi isimlerinin, bayrakların değiştirilmesi ya da takip sistemlerinin devre dışı bırakılması olarak sıralandı. Yetkililere göre Torlak ve adı açıklanmayan suç ortakları, Kasım 2020'den beri ABD yaptırımlarından kaçarak Venezuela ve İran petrollerini satmayı hedefleyen bir planın içinde yer alıyordu.

Başsavcı Graves açıklamasının devamında, "Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA’ya, ABD hükümetinin kararıyla yaptırım uygulanmaktadır. Çünkü bu rejim (Venezuela mevcut yönetimi) hukuksuz bir şekilde iktidarda kalmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

İddiaya göre Torlak ve suç ortakları Venezuela petrolünü taşımak için PDVSA'dan onlarca milyon dolar aldı. Torlak'ın birlikte hareket ettiği kişilerin isimleri paylaşılmadı. Ancak AFP, Torlak’ın suç ortaklarının, bir Ukrayna vatandaşı, Çin merkezli bir denizcilik şirketinde çalışan bir kişi ve Türkiye’den bir tanker kaptanı olduğunu yazdı.

AFP, DW / BG, EC

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