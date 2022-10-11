Getir'in Gorillas'ı satın alması gündemde

Bloomberg'in haberine göre, İstanbul merkezli teslimat şirketi Getir'in Berlin merkezli Gorillas'ı satın almasında ilerleme kaydedildi. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, satın alma teklifinin kısmen hisse kısmen de nakit olarak yapıldığı belirtildi. Görüşmelerin henüz tamamlanmadığı belirtilirken Getir ve Gorillas temsilcileri konuyla ilgili bir yorum yapmadı.

2015 yılında kurulan Getir'in değeri 11 milyar 800 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Getir'in, satın almanın gerçekleşmesi hâlinde Almanya'daki diğer rakipleri Gorillas ve Flink'i geride bırakarak Alman pazarında ve ardından İngiltere pazarında konumunu ileriye taşıyabileceği öngörülüyor.

Gorillas'ın satılma ihtimali geçen yaz mevsiminin başlarında gündeme gelmişti. Şirket içindeki bazı kaynaklar, Gorillas'ın kredi veya satış için yatırımcılar bulma konusunda yatırım bankası JPMorgan'ı görevlendirdiğini aktarmıştı.

2020 yılında Kağan Sümer ve Jörg Kattner tarafından kurulan Gorillas, süpermarket ürünlerini bisikletli nakliyecilerle 10 dakika içinde eve teslim hizmeti sunuyor. Pandemi döneminde Almanya'da hızla büyüyen şirkete geçen yıl yaklaşık 3 milyar dolar değer biçilmişti.

Pandemi döneminde teslimat şirketlerinin hızla büyümesine imkân veren sipariş patlaması, koronanın etkisinin azalması ve yüksek enflasyon nedeniyle düşüyor. Gorillas, Mayıs ayında birçok çalışanını işten çıkarmış ve bazı pazarlardan çekilmişti.

DW / EC, CÖ