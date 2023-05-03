Türk Tabipleri Birliği'nden Erdoğan'ın çağrısına tepki

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına giden doktorlara "Türkiye'ye geri dönün" çağrısına yanıt verdi.

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut Fotoğraf: ANKA

Bulut, "Giderlerse gitsinler" söyleminin Türkiye'deki doktor göçünün istatistiklere yansıdığını belirtti. Türkiye'den yurt dışına giden doktor sayısının arttığına dikkat çeken Bulut, doktorların ülkeyi terk etmesinin nedeninin demokrasi ve barış ortamı gibi "iklim koşulları" olduğunu ifade etti. Ayrıca, siyasi liderlerin sözlerinin incitici olmaması gerektiğini ve sağlık sektöründe şiddetin kesinlikle çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaptığı konuşmasında yurt dışına gitmek isteyen doktorlara yönelik sözleri tepki çekmişti. Erdoğan, "Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre, yurt dışına eğitim ve çalışma amaçlı gitmek için gereken 'İyi Hal Belgesi' alan hekim sayısı 2021 yılında 329 iken, 2022 yılında 781'e yükseldi. 2023 yılının ilk dört ayında ise bu sayı 881'e çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi "Sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum" çağrısına rağmen, hekimlerin geri dönmediği gözleniyor.

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, "Giderlerse gitsinler" cümlesinin kurulduğu tarihten sonra hekim göçlerinde bir hızlanma olduğuna dikkat çekti. Özellikle uzman hekimlerin yurt dışına "İyi Hal Belgesi" almaya başladığını ve hekim göçünün temel etmeninin çalışma koşulları ve gelirlerdeki iyileştirmelerin yapılmaması olduğunu ifade etti.

"Şağlıkta şiddet büyük sorun"

Sağlıkta şiddetin Türkiye'de hâlâ büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Bulut, özellikle genç, yeni mezun hekimlerde bu durumun yurtdışına çıkmak için en başta gelen etken olduğunu söyledi. Daha orta yaş ve üzeri hekimlerde ise çalışma koşulları ve ücret konusunun daha önemli olduğunu belirten Bulut, dakikada bir MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) muayenesi yapmak ve bir günde 80-100 hastaya bakmak zorunda kalan hekimlerin mesleklerini icra edemez duruma geldiğini söyledi.

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Bazı branşlarda Türkiye'de gelecekte büyük sorunlar yaşanabileceğine de dikkat çeken Bulut, kadın doğum, plastik cerrahi, dermatoloji gibi branşlarda çok fazla hekimin yurt dışında kolaylıkla iş bulabildiğini ifade etti. Bulut, Cumhurbaşkanı'nın "geri dönün" çağrısını anlamlı bulduklarını ancak bunun tutarlı olması ve günlük politikalara da yansıması gerektiğini kaydetti.

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'de sağlık çalışanları arasında yıl sonuna kadar 2 bin 500-3 bin arasında bir göçün yaşanabileceğini öngörüyor.

ANKA,MK/HT

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