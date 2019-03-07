Türk siyasetinde kadınlar aday değil seçmen

Resmi verilere göre Türkiye'de nüfusun yüzde 49,8'i kadın. Fakat iş siyasete geldiğinde durum değişiyor. Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin AKP, CHP, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin adaylardan derlediği verilere göre, 6 partinin gösterdiği 3 bin 646 adaydan yalnızca 245'i kadın. Bu rakam yüzde 7'nin altında bir orana tekabül ediyor. Türkiye'de daha önce gerçekleşen seçimlerde olduğu gibi 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde de siyasi partilerin kadın aday oranları düşük bir seviyede. Peki neden kadınlar siyasette daha az temsil ediliyor?

Mehtap Kaba'ya göre bunun nedeni siyasi parti başkanlarının seçimlerinde yatıyor. Siyasette yaratılan atmosferin kadınlar açısından dışlayıcı olduğu görüşünde olan Şevval Köybaşı "Daha çok kadınların özgüvenini kırıcı, onları küçük düşürücü söylemler sürüyor. Ve bu kadını ister istemez özgüveni de yok oluyor, bir konuşma hakkı bulamıyoruz" diyor.

"Siyasetin cinsiyeti yok ama..."

Kadın Adayları Destekleme Derneği başkanı Nuray Karaoğlu, 2014'te kadınların yerel seçimlerde temsil oranı yüzde 2,8 iken bu seçimlerde çok daha karamsar bir tablo göründüğünü belirtiyor. Siyasetin erkekler tarafından tanımlandığını ve bunun kadının önüne birçok engel çıkarıldığını söylüyor. Karaoğlu açıklamasında "Siyasetin cinsiyeti yok. Ama cinsiyetlendirilmiş bir yapısı var. Yani birileri tarafından böyle hale getirilmiş bir yapısı var. O birileri: Erkekler." diyor.

Uluslararası Parlementolar Birliği'nin "Siyasette Kadın" 2017 raporuna göre Türkiye, bakanlıklar düzeyinde siyasette kadın temsilinde 193 ülke arasından 168'inci. mecliste kadın temsilindeyse 131'inci sırada. Peki kadınlar yerel yönetimlerde ve siyasette neleri değiştirebilirler? Şevval Köybaşı'na göre "Kadınlar daha detaycı oldukları için daha iyi yönetebilirler. En azından şehire ya da ilçeye ile göre orasının daha düzenli güzel planlarla daha iyi bir yer haline getirebilirler."

KADER'in verilerine Türkiye genelinde belirlenen adaylar arasından kadınların temsil oranı yüzde 1 ile yüzde 6 arasında değişiyor. Eş başkanlık sisteminin kabul edildiği HDP'de de bu oran yüzde 50.

Nuray Karaoğlu her seçimde olduğu gibi önümüzdeki yerel seçimlerde de kadın adayların destekleneceği söyleminin hayata geçmediğini söylüyor. Üstelik siyasi partilerin kadın kollarının kadınları daha da arka plana ittiğini vurguluyor.

31 Mart'tan sonra Türkiye'nin karşılaşacağı tablo şimdilik belirsiz. Kadınlarınsa seçen ve seçtiren konumdan seçilen konumuna nasıl geleceğini zaman gösterecek.

Neyran Elden/İstanbul

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