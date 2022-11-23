Türk SİHA'sı Rus üssünü vurdu iddiası

AFP muhabirinin "Kürt kaynaklara" dayandırdığı iddiaya göre, Türkiye Suriye'yi bombalarken bir Rus üssünü de vurdu. SDG yetkilisi, Türk SİHA'sının Rus üssündeki Kürt mevzisini vurduğunu öne sürdü.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilisi Ferhad Şami, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki Kürt hedeflerine yönelik başlattığı hava harekatında Suriye'deki bir Rus üssündeki Kürtlere ait mevziyi de vurduğunu ileri sürdü. Şami, SİHA ile gerçekleştirilen saldırıda mevzide bulanan bir savaşçının öldüğünü, üç savaşçının da yaralandığını dile getridi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğündeki koalisyonun konuşlandığı Suriye'nin kuzeydoğusunda dün başka bir üsse yapılan benzer bir saldırıda da bir Rus askerinin yaralandığını duyurdu.

Rusya'dan kara harekatından kaçınma çağrısı

Moskova'dan şu ana kadar Suriye'deki üslerine yönelik saldırı haberlerine ilişkin bir açıklama gelmezken, Türkiye'ye Suriye'de geniş çaplı bir kara harekatından kaçınma çağrısı yapıldı.

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu tür operasyonların şiddetin tırmanmasını tetikleyebileceğini söyledi.

Kazakistan'da Türk ve İranlı heyetlerle Suriye ihtilafı konusunda yeni bir görüşme gerçekleştiren Lavrentyev, "Ankara'da argümanlarımızın duyulacağını ve sorunun çözümü için başka yollar bulunacağını umuyoruz" dedi.

Rusya, Türkiye ve İran, görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada, "Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamayı ve komşu ülkelerin ulusal güvenliğini sınır ötesi saldırılar ve sızma yoluyla tehdit etmeyi amaçlayan ayrılıkçı planlara karşı daha fazla direnme" vaadinde bulundu.

Alexander Lavrentyev, Rusya'nın dünkü görüşmelerde Türkiye'yi Suriye’ye askeri operasyon düzenleme planlarını iptal etme konusunda ikna etmeye çalıştığını söylemişti.

"Kürt sorununun çözülmesi bölgede istikrarın sağlanmasında önemli"

ABD'nin Suriye'ye yönelik izlediği politikaları da eleştiren Lavrentyev, Washington'un Suriye'nin kuzeydoğusunda "yıkıcı" bir yol izlediğini belirterek, Kürt sorununun çözülmesinin bölgede istikrarın sağlanmasında önemli bir faktör olacağını kaydetti.

ABD'nin, Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede Kürt milis gücü YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ittifak kurması Ankara ile Washington arasında iplerin gerilmesine neden oldu.

Rusya, 2015 yılından itibaren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemek üzere Suriye'de asker bulunduruyor.

Rusların ana üsleri Suriye'nin kuzeybatısında yer alıyor. Ancak 2019'dan bu yana Suriye'nin kuzeydoğusunda da Türk ve Kürt güçleri arasında tampon görevi gören birlikleri bulunuyor.

"TSK 500 hedefi vurdu"

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 13 Kasım'da İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırıya misilleme olarak başlatılan Pençe-Kılıç Operasyonu kapsamında Türk askerlerinin Pazar gününden bu yana Irak ve Suriye'de yaklaşık 500 Kürt hedefini vurduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugün İstanbul'daki bombalı saldırıya misilleme Suriye ve Irak sınırlarına yönelik olarak başlatılan hava operasyonlarının kara operasyonlarıyla süreceğini söyledi. Ancak Erdoğan kara operasyonlarının ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

AFP / TY,ET