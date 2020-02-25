 Türk Sahil Güvenliği Yunan botunu kovaladı | AVRUPA | DW | 07.03.2020

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AVRUPA

Türk Sahil Güvenliği Yunan botunu kovaladı

Türk Sahil Güvenlik ekipleri Ege Denizi'nde botla Midilli Adası'na gitmeye çalışan göçmenleri kurtardıktan sonra Yunan Sahil Güvenliği'ne ait botu kovaladı. Türkiye, göçmenlerin deniz yolunu kullanmasına izin vermiyor.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunan botunu kovaladı

Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunan botunu kovaladı

Ege Denizi'nde Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında gerginlik yaşandı. Cuma günü meydana gelen olayda, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli köyü açıklarında botla sınırı geçmeye çalışan göçmenler Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından engellendi. DHA'nın haberine göre Yunan Sahil Güvenlik botu göçmenlerin bulunduğu botu batırmaya çalıştı. Bunu fark eden Türk Sahil Güvenlik ekibi duruma müdahale etti. Batırılmak istenen bottaki göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. Türk Sahil Güvenlik ekibi, daha sonra tekne ile Yunan Sahil Güvenlik botunu kovalayarak, Türk karasularından çıkardı.

Yunan medyasında da, Türk Sahil Güvenlik ekibinin Yunan Sahil Güvenlik botunu kovaladığı görüntüler yer aldı. Görüntülerde, Türk Sahil Güvenlik ekibine ait teknenin, Yunan botuna yanaştığını ve ardından tehlikeli olabilecek bir manevra ile uzaklaştığı görülüyor. Midilli Adası'nda konuşlandırılmış Yunan Sahil Güvenlik ekibinden bir görevli Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Türk ekibi işaret ederek, "Bize çarpmak istediler" iddiasında bulundu.

Ege Denizi'nden Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin sayısının artması nedeniyle, Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri arasında son bir yıldır gerilimin arttığı belirtiliyor.

Türkiye'den hareket eden bir grup göçmen Yunanistan'ın Midili Adası'na ulaştı (29 Şubat 2020)

Türkiye'den hareket eden bir grup göçmen Yunanistan'ın Midili Adası'na ulaştı (29 Şubat 2020)

Türkiye deniz geçişlerine izin vermiyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun takibiyle, "Kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmediği"ni vurguluyor.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan'ı, göçmenleri tehlikeye atacak bir tutum izlemekle suçluyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Cuma akşamı yapılan açıklamada, "Kaçak göçmenler, Yunan karasularına girdikleri anda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına doğru geri itilerek, motorları bozularak ve botları patlatılarak denizin ortasında çaresiz durumda bırakılıyor" denildi.

Açıklamada Yunanistan "Ege Denizi'nden geçmeye çalışan göçmenlere karşı sergilediği tutumla insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmekle" suçlandı. Yunanistan ise bu suçlamaları reddediyor.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri Ege Denizi'nde botlarla Yunan adalarına gitmeye çalışan göçmenleri kurtarma faaliyetlerinde de bulunuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklamasına göre, 5 Mart Perşembe günü "Yunanistan tarafından botları patlatılan ve yarı batık halde denizin ortasında bırakılan 3 lastik bot içerisindeki toplam 97 göçmen" Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 2020 yılının başından bu yana 49 olayda, toplam bin 707 göçmenin hayatının kurtarıldığı belirtildi.

DW,DHA,dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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