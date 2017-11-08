 Türk müşterileri dolandırma davasında Credit Suisse’e soruşturma | EKONOMİ | DW | 13.11.2018

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EKONOMİ

Türk müşterileri dolandırma davasında Credit Suisse’e soruşturma

Cenevre'de savcılık, Türk müşterilerini dolandırmakla suçlanan portföy yönetim şirketine yönelik dava kapsamında Credit Suisse bankası hakkında soruşturma başlattı. Banka, konuyla bağlantısının bulunmadığını bildirdi.

İsviçre'de Credit Suisse'e karşı soruşturma başlatıldı

İsviçre'de Credit Suisse'e karşı soruşturma başlatıldı

Cenevre'de savcılık, bir portföy yönetim şirketine yönelik Türk müşterilerini dolandırma davasıyla bağlantılı olarak İsviçreli Credit Suisse bankasına karşı soruşturma başlattı. Savcılık ayrıca dört eski Credit Suisse çalışanına karşı da soruşturma açıldığını bildirdi. Böylelikle İsviçre’de yayımlanan Tages-Anzeiger gazetesinin Salı günkü baskısında çıkan haber savcılıkça teyit edilmiş oldu.

Tages-Anzeiger'in haberine göre Cenevre'de resmi makamlar, dolandırıcılık davasında Credit Suisse'in organizasyonel eksiklikler nedeniyle sorumlu tutulup tutulamayacağını araştırıyor. Yıllardır soruşturmalara konu olan olayda odaklanılan iki kişi, 2008 yılında Credit Suisse'den ayrılarak Türk müşterilere portföy yönetimi hizmeti sunmak için Cenevre'de TG Investments adlı küçük bir şirket kurmuştu.

TG Investments'in iki kurucusu, 150 milyon İsviçre Frangı (132 milyon euro) değerindeki kaybı karşılamak için müşterilerin imzaları ile komutlarını taklit ettikleri gerekçesiyle 2016 yılında dolandırıcılık ve kötü idare suçlamaları yöneltilmişti. Tages-Anzeiger, aralarında Türk işadamı Aydın Doğan'ın da bulunduğu 20 kişinin şirketten davacı olduğunu belirtti.

Credit Suisse iddiaları reddetti

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Credit Suisse sözcüsü, "Credit Suisse, her türlü cezai sorumluluğu reddetmektedir ve iddialara karşı her tür hukuki yola başvurmaktadır” dedi. Credit Suisse bankasının TG Investments şirketi için portföy saklama kuruluşu olarak hizmet verdiği ve şirketin müşterilerine herhangi bir hizmet vermediği belirtiliyor.

rtr,DW/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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