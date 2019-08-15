 Türk kurban anısına dikilen ağaç kesildi | ALMANYA | DW | 04.10.2019

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ALMANYA

Türk kurban anısına dikilen ağaç kesildi

Almanya'nın doğusundaki Zwickau kentinde aşırı sağcı terör örgütü NSU'nun Türk kurbanı anısına dikilen ağaç saldırıya uğradı. Alman hükümeti ve belediye başkanı, ağacın kesilmesini kınadı.

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Almanya'nın doğusundaki Zwickau kentinde Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ilk kurbanı olan Enver Şimşek anısına geçen ay ölüm yıldönümü vesilesiyle dikilen meşe ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi.

Halka açık bir parka dikili olan ağacın kesildiğine dair açıklama, kent yönetimi tarafından Perşembe günü yapıldı. Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saksonya eyaletine bağlı Zwickau'da 2016 yılında da NSU kurbanları anısına dikilen bir başka anıt tahrip edilmişti.

Enver Simsek Opfer des NSU-Terrorismus

Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt ve Beate Zschäpe'den oluşan NSU terör örgütünün yıllarca kullandığı hücre evi Zwickau'daydı.

Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü NSU, 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk, 10 kişiyi öldürmüştü. Örgütün ilk kurbanı 9 Eylül 2009'de öldürülen çiçekçi Enver Şimşek'ti.

"Hoşgörüsüzlük, saygısızlık"

Zwickau'daki ağaca yönelik saldırı, Alman siyasetçilerce kınandı.

Zwickau Belediye Başkanı Pia Findeiss, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bu ağacın kesilmesi; hoşgörüsüzlüğün, demokratik anlayış eksikliğinin ve terör kurbanlarıyla ailelerine karşı saygısızlığın bir göstergesi" dedi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı "feci" olarak tanımladı. Seibert, NSU cinayetlerinin bir "utanç kaynağı" olmaya devam ettiğini belirtti.

DW,dpa,AP / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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