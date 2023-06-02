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Türk kökenli öğrencinin öldürülmesi ile ilgili dava başladı

3 saat önce

Almanya'da 14 yaşındaki Ece'nin Aralık ayında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dava Ulm Eyalet Mahkemesi'nde başladı.

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Ece'nin öldürülmesine ilişkin dava Ulm Eyalet Mahkemesi'nde başladı
Ece'nin öldürülmesine ilişkin dava Ulm Eyalet Mahkemesi'nde başladıFotoğraf: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

Almanya'nın Ulm kenti yakınındaki Illerkirchberg kasabasında 14 yaşındaki Ece S.'nin bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dava Ulm Eyalet Mahkemesi'nde başladı.

Mahkeme sözcüsünün verdiği bilgiye göre, 27 yaşındaki Eritreli sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında iddianame okundu. Sanığın gelecek duruşmalarda ifade verip vermeyeceğini ise henüz bilinmiyor.

Savcılık, iddianamede "cinayet" ve "kasten cinayete teşebbüs" suçlamalarını yöneltiyor. Sanık, Illerkirchberg kasabasında 5 Aralık sabahı okula giden 13 ve 14 yaşındaki iki kıza bıçakla saldırmakla suçlanıyor.

Türk kökenli Ece, saldırının ardından hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamayarak, hayatını kaybetmişti. 13 yaşındaki arkadaşı ise saldırıda ağır yaralanmıştı.

İki kız çocuğunun okula giderken bıçaklı saldırıya uğraması ülke çapında infiale yol açmıştı.

Saldırının olası nedeni

Savcılık iddianamede saldırının olası nedenini de belirtti. Buna göre Almanya'da sığınmacı olarak bulunan sanık, Yabancılar Dairesi'ni kendisine pasaport verilmesi için zorlamayı planlıyordu. Bu nedenle de yanına bıçak almıştı. Mahkeme sözcüsünün verdiği bilgilere göre, evlenmek için Etiyopya'ya gitmeyi planlayan sanığın pasaporta ihtiyacı vardı.

İddianameye göre, ceketinin cebine bıçağı koyduğu sırada iki kızın yanından geçtiğini gören sanık, çocukların bıçağı gördüğünü düşündü ve bunun üzerine o anda her iki kızı da öldürmeye karar verdi.

Olayın ardından muhtemelen hayatına son vermek amacıyla bıçak darbeleriyle kendini yaraladığı belirtilen sanık, daha sonra yakalanmış ve tutuklanmıştı. 

Mahkemeden verilen bilgiye göre, Ece'nin ailesi ile birlikte saldırıda ağır yaralanan 13 yaşındaki kızın ailesi de davaya müdahil oldu.

Ulm Eyalet Mahkemesi, davanın beş duruşma sonrasında Temmuz başında karara bağlanmasını öngörüyor. Psikiyatri alanında uzman bilirkişi de davaya eşlik ediyor.

AFP/JD, TY

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