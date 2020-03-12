Türk jetleri Frontex uçağını kovaladı iddiası

Alman hükümetinin bir soru önergesine verdiği yanıta göre, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçak, Mart ayında AB Sınır ve Sahil Koruma Dairesi (Frontex) adına görev yapan Danimarka'ya ait bir keşif uçağını dakikalarca Ege Denizi üzerinde takip etti. Muhalefetteki Sol Parti milletvekili Andrej Hunko'nun soru önergesine hükümet tarafından verilen yanıtta, olayın Ege Denizi üzerine, Yunan hava sahasında yaşandığı öne sürüldü.

Ege Denizi üzerinde keşif uçuşları, bir Frontex operasyonu olan "Aegean 2020" kapsamında yapılan bir uygulama. Frontex, Avrupa'nın başka bölgelerindeki görevlerinin kapsamını, koronavirüs salgını nedeniyle küçültmüş ya da görevi tamamen iptal etmiş olmasına karşı "Aegean 2020" korona krizi öncesinde olduğu gibi devam ediyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya'nın; İtalya, İspanya, Bulgaristan ve Arnavutluk'taki Frontex görevlerine verdiği desteği şimdilik durdurduğu ve tamamen Yunanistan'daki Frontex görevine odaklanıldığı bildirildi. Almanya, Yunanistan-Türkiye sınırında güvenliğin sağlanmasına katkı sağlayan Frontex görevine, federal ve eyalet emniyet birimleri ile gümrük idaresinden toplam 82 polis ile katkı sağlıyor.

Hunko hem Yunanistan'ı, hem Türkiye'yi suçladı

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Hunko, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz ve kara sınırının askeri bir alana dönüştüğünü ifade ederek, Yunan hükümetinin Ege adalarındaki kamplarda binlerce sığınmacıyı "caydırıcılık" adına olabilecek en kötü koşullarda barınmaya zorladığını dile getirdi. Hunko, Türkiye'nin ise sığınmacıları, "Suriye'yi işgal ve Libya'ya silah gönderme siyasetine tepki vermemesi için, Avrupa Birliği'ne karşı baskı aracı olarak" kullandığını ifade etti.

Türkiye Şubat ayında Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını ilan etmiş, bunun üzerine büyük çoğunluğu yabancı sığınmacılar ve göçmenlerden oluşan binlerce kişi önce Yunanistan'a, ardından da Avrupa Birliği'nin farklı ülkelerine gidebilmek için Türkiye-Yunanistan sınırına yığılmıştı. Yunanistan ise geçişlere izin vermemiş ve sınır hattını oluşturan Meriç nehrinin her iki tarafında karşılıklı olarak göz yaşartıcı gaz kullanılmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından da Frontex, bölgede görev yapan ekibini takviye ederek güçlendirmişti.

dpa / ET,JD

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