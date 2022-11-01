Türk jetinde bulunan kokain: Sanıklar birbirini suçladı

Brezilya'da geçen yıl ele geçirilen 1,3 ton kokaine ilişkin sekiz kişi hakkında açılan dava dosyasına dikkat çeken ifadeler girdi. Kokainin yakalandığı jetin bağlı bulunduğu ACM Havayolları'nın çalışanı A.B.B., uçağı kiralayan İspanyol vatandaşı Angel Alberto Gonzales Valdes'in henüz parayı göndermeden, patronu Şeyhmus Özkan'ın "Ne diyorsam onu yap" talimatıyla uçuş işlemlerine başlamak zorunda kaldığını ifade etti. Şeyhmus Özkan ise uçuş için anlaştıkları 160 bin euronun İstanbul'da bir döviz bürosu üzerinden tanımadıkları bir kurye tarafından elden teslim edildiğini ifade etti.

Brezilya'da 4 Ağustos 2021 tarihinde Belçika'nın Brüksel kentine uçmak üzere olan bir Türk jetinde 4 Ağustos 2021 tarihinde 1,3 ton kokain maddesi bulunmasına ilişkin, arasında uçağın bağlı olduğu ACM Holding patronu Şeyhmus Özkan'ın bulunduğu 8 kişi hakkında dava açılmıştı. Davanın iddianamesine tanık ve sanık ifadeleri de yer aldı.

ACM Havayolları'nda satış ve pazarlama departmanı görevlisi olan ve uçağın Brezilya'da İspanyol vatandaşı Angel Alberto Gonzalez Valdes'e kiralanması sürecini yöneten sanık A.B.B. ifadesinde Şeyhmus Özkan'ı suçladı.

E-posta üzerinden uçak kiralama

Patronu Şeyhmus Özkan'ın kendisine 28 ya da 29 Temmuz 2021 tarihinde daha önce hiç uçmadıkları Brezilya Riberio - Belçika rotasına maliyet çıkarmaları talimatını verdiğini anlatan A.B.B., bunun üzerine satış departmanı şefi B.K.Ö. ile hafta sonu şirkette buluştuklarını ifade etti. A.B.B. ifadesinde Özkan'ın Angel Alberto Gonzalez Valdes tarafından gönderilen bir e-posta gelip gelmediğini sorduğunu belirterek şöyle devam etti:

"E-posta g-mail hesasına geldi. Ancak Şeyhmus Bey'in talimatı ile bu rotaya maliyet çalışmasına başladıklarını söyledim. Daah sonra birlikte Şeyhmus Özkan'a bilgi vermeye çıktık, durumu kendisine anlattı. 165 bin euro fiyat vermemizi söyledi. E-posta yoluyla fiyatı Valdes isimli şahsa ilettik. Ancak talebin g-mail hesabından gelmesi sebebiyle çekincemi ve teklifi ciddiyetsiz bulduğumu söyledim. Angel fiyatta indirim istedi. Şeyhmus Bey'in talimatı ile 163 bin euroluk teklifi yenileyip karşıdaki şahsa gönderdim. Kabul etmesi üzerine sözleşmeyi hazırladım. İmzalaması için e-posta ile şahsa gönderdim. Şahıs aynı şekilde e-posta ile bana geri gönderdi."

ACM holdingin patronu Şeyhmus Özkan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekilmiş bir fotoğrafı Fotoğraf: privat

ACM çalışanı A.B.B.., normal işleyişe göre para hesaba geçmeden işlemlerin başlamadığını, ancak Valdes sözleşmeyi imzalayıp gönderince Şeyhmus Özkan'ın işlemlere başlamaları talimatını verdiğini anlattı. Parayı almadıklarını hatırlattığını belirten A.B.B., bunun üzerine Şeyhmus'un "Ne diyorsam onu yap" diyerek işlemleri başlatmasını istediğini, patronunun talimatıyla işlemlerine başladığını, bu süreçte İspanyol yolcu ile ödemeleri nasıl yapacağı hususunda yazışmalara devam ettiğini kaydetti.

Angel Valdes'in İstanbul'dan bir dövizci ayarlayıp parayı elden göndereceğini söylediğini aktaran A.B.B. şunları kaydetti:

"Bu şekilde Şeyhmus Bey'e bilgi verdim. 2 Ağustos 2021 günü yolcuya Whatsapp üzerinden mesaj göndererek paranın ne zaman ödeneceğini sordum. Şahıs cevap vermeyip suskun kaldı. Saat 15:00 sıralarında Şeyhmus Bey'in yanına çıktım ve şahsın parayı göndermediğini söyledim. Şeyhmus Bey de 'para konusunu hallettik' dedi. Herhangi bir isim veya döviz bürosu ismi vermedi."

"Valizlerden kaptan pilot sorumlu"

A.B.B. uçağa 24 valiz içerisinde kokainlerin yüklenmesi konusunda da pilot Veli Demir'i suçladı. Uçağın açılması ve kapanması yetkisinin kaptan pilotta olduğunu anımsatan Bülbül, uçak kapanırken SEAL isimli bir etiketin kapıya yapıştırıldığını, bu etiketin mühür niteliğinde olduğunu, yapıştırılma amacının yetkisiz kişilerin uçağa binmesini engellemek olduğunu vurguladı. İkram şirketinin dahi pilottan habersiz uçağa giremeyeceğini anlatan A.B.B. bu noktada "yolcunun pilottan habersiz, yer hizmetlerini arayıp uçağa valizleri yüklettirdiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Uçağın tutuklu kaptan pilotu Veli Demir ise uçuş teklifi üzerine Malaga'dan gelerek Riberio Havalimanı'na iniş yaptıklarını, otelde kaldıktan sonra uçuş planına göre saat 02:00 sıralarında hareket etmeyi planladıklarını, uçağa gittiklerinde bagajların uçağa yüklendiğini ve bir yolcunun uçakta olduğunu gördüklerini öne sürdü.

Bütün valizlerin uçağın arka bölümüne yüklendiğini görünce uçağın ağırlık denge sistemini korumak ve uçağın çıkış kapısını açmak için valizlerden dört tanesini yolcuların oturduğu uçuş kabinine getirttiğini ve kemerlerle bağlattığını anlatan Demir, uçağın kalkışa hazır olması sebebiyle kuleden kalkış saatinin bir saat öne alınmasını talep ettiğini ifade etti. Demir, kulenin kısa süre içerisinde onay verdiğini ve saat 01:00 sıralarında Riberio Havalimanı'ndan kalkış yaptıklarını, tekrar gümrükleme ve pasaport işlemleri için üç saatlik uçuştan sonra saat 04:00 sıralarında Fortaleza Havalimanı'na iniş yaptıklarını anlattı.

Demir, A.B.B.'ün talimatı doğrultusunda uçağın erken kalkmasının temini amacıyla bagajların bilgisi dışında uçağa yüklendiğini de öne sürdü. Uçağın kaptan pilotuna hiçbir şekilde sorumluluk atfedilemeyeceğini savunan Demir, yolcu bagajını kontrol etme gibi bir sorumluluğu olmadığını iddia etti.

Pilot Veli Demir davanın sanıklarından biri Fotoğraf: Bundesgericht im brasilianischen Bundesland Ceará

Pilotun ifadesini ise uçuş mürettebatından kabin memuru S.C. yalanladı. Uçuş günü ikram aldıktan sonra pilot, yardımcı pilot ve teknik sorumluyla uçağın bulunduğu havalimanına geçtiklerini, o sırada VIP salonunda yolcunun beklediğini görüklerini anlatan S.C. müretteabat olarak uçağa geçtiklerini, teknisyen Ö.Ş'nin SEAL mührü ile kapalı uçak kapısını açtığını, bir müddet sonra yolcunun uçağa geldiğini ve bagajların yüklenmeye başladığını kaydetti.

Şeyhmus Özkan: Parayı kurye getirdi

İddianamede, şirketin sahibi Şeyhmus Özkan'ın da şüpheli olarak ifadesi yer aldı. Özkan, ACM Havayolları'nın bağlı olduğu ACM holdingin sahibi L.Ö. olarak görüldüğünü, ancak "fiilen şirketin kendisine ait olduğunu" açıkladı. Bahse konu uçuşta da A.B.B. ile görüşen yolcu Valdes'in uçuş bedelini İstanbul'da bulunan bir döviz bürosunu ayarlayarak göndereceğini söylediğini belirten Özkan, satış sorumlusu A.B.B.'den gelen bilgiler doğrultusunda 2 Ağustos günü 15:00 - 17:00 saatleri sırasında Beşyol'da bulunan genel merkezlerine bir kurye geldiğini anlattı. Açık kimlik bilgilerini bilmediği bir şahsın uçuş bilgisi vermeden "size para teslim edeceğim" dediğini ifade eden Özkan, bu paranın Brezilya uçuşu için geldiğini anladığını savundu. Özkan, yan odasında bulunan para makinesine koyarak sahte olmadığını tespit ettikten sonra parayı teslim aldığını, teslimattan sonra parayı teslim eden kişinin herhangi bir belge vermeden ve almadan şirket binasını terk ettiğini iddia etti.

5 Ağustos 2021 tarihinde Forteleza'dan kalkış yapan uçakta yapılan aramada bin 300 kg kokain maddesi ele geçirildiği bilgisini aldığını anlatan Özkan, büyük bir şok yaşadığını, ele geçirilen uyuşturucu maddeyle herhangi bir irtibatının olmadığının, yaşadığı şokun etkisiyle ne yapacağını bilemediğini savundu. Özkan, satış sorumlusu A.B.B.'ün aleyhindeki ifadesine ilişkin ise "A.B.'nin güvenilir bir çalışanı olduğunu ancak anti-sosyal bir yapısı olduğunu kendi içerisinde yaşadığı sorunlar sebebiyle gerçeğe aykırı beyan verdiğini" önü sürdü.