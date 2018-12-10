 Türk istihbaratına işkence iddiası | ALMANYA | DW | 11.12.2018

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ALMANYA

Türk istihbaratına işkence iddiası

Alman medyası, iki görgü tanığına dayandırdığı haberde Türk istihbaratının Gülen yapılanmasına yakın olduğunu iddia ettiği kişileri gizli cezaevlerinde tuttuğunu ve bu kişilerin gizli tanıklığa zorlandığını öne sürdü.

Symbolbild zu Menschenrechtsverletzungen Gefängnis (picture alliance/dpa/P. Pleul)

Alman kamu televizyonu ZDF'in Frontal 21 programının Salı akşamı yayınlanacak bölümünde, Türk gizli servisine yönelik bir iddia gündeme taşınıyor. Türk istihbaratının, Gülen yapılanmasıyla ilişkili olduğunu iddia ettiği kişileri gizli cezaevlerinde tuttuğu öne sürülüyor. Haberde, söz konusu cezaevlerinde haftalarca tutulan ve işkence gördüklerini öne süren iki tanığın anlatımlarına yer veriliyor.

ZDF ve Gazetecilik ağı Corrective'in çalışmalarına dayanan haberde, Tolga ve Ali adlarını kullanan iki kişinin iddiaları yer alıyor. 

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Alman hükümetinin Gülen yapılanmasıyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtlar soru işaretleri yarattı. Berlin, Gülencilerle işbirliğine dair soruları "istihbarat faaliyetlerine zarar vereceği" gerekçesiyle yanıtlamadı. (16.07.2018)

Gazeteci Kamil Demirkaya Gülen yapılanmasına üye olduğu iddiasıyla Türkiye'nin iade talebi üzerine Romanya'da gözaltına alındı. (06.12.2018)

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İki tanık sokak ortasında bir araçla başlarına çuval geçirilerek zorla kaçırıldıklarını ve söz konusu cezaevine getirildiklerini öne sürüyor. Cezaevinde kendilerine Gülen yapılanmasına yönelik kişilerin sorulduğu ve onlar aleyhinde ifade vermelerinin istendiğini aktaran söz konusu iki kişi, işkenceye maruz kaldıklarını da öne sürüyor.

Haberde, iki kişinin tutuldukları hücrenin sürekli gözetim altında tutulduğu ve yüksek sesle müzik dinletildiğine yer veriliyor. ZDF ve Corrective'in araştırmaları sonucu elde ettiği bilgiler ışında hazırlanan haberde, söz konusu iki kişinin bir süre sonra maruz kaldıkları muameleye dayanamadıkları ve yere yığıldıkları ancak bu kez de fiziksel şiddete maruz kaldıkları aktarılıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önce benzer iddiaları belgelemişti. Frontal 21 programına demeç veren İnsan Hakları İzleme Örgütü Almanya Direktörü Wenzel Michalski, "Tüm bunların sistematik yapıldığından yola çıkmalıyız" diye konuştu.

Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor. Türk hükümeti  darbe girişiminden ABD'de yaşayan ve iadesini talep ettiği Fethullah Gülen'i sorumlu tutuyor. Gülen yapılanmasıyle ilişkili oldukları gerekçesiyle on binlerce kişi yargılanıyor. İnsan hakları kuruluşları duruşmalarda sıklıkla gizli tanıkların bulunmasını eleştiriyor. Frontal 21 programına konuşan ve Ali ve Tolga kod adını kullanan iki kişi de, maruz kaldıkları işkence sonrası mahkemede gizli tanık olmaya hazır duruma geldiklerini ifade etti. İki kişi bu sayede serbest bırakıldıklarını ve yurt dışına kaçma imkanı bulduklarını öne sürdü.

Haberde, iddianın Ankara'ya sorulduğu ancak basına bir yanıt ulaşmadığına da yer verildi.

DW,AFP, GA/HT

© Deutsche Welle Türkçe

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