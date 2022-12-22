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TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay (solda), yaptığı yazılı açıklama ile asgari ücret kararından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay (solda), yaptığı yazılı açıklama ile asgari ücret kararından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiFotoğraf: DHA
EkonomiTürkiye

TÜRK-İŞ'ten asgari ücrete tepki

47 dakika önce

TÜRK-İŞ, yeni asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Asgari ücret işçilerin ve kamuoyunun beklentisini karşılamadı" denildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde net 8 bin 500 TL olarak açıklanan 2023 yılında uygulanacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda çalışan kesimi temsil eden TÜRK-İŞ tarafından yetersiz bulundu.

Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıkladığı sırada yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yer alırken çalışanların temsilcisi TÜRK-İŞ yer almadı.

TÜRK-İŞ yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından bir yazılı açıklama yaptı. Yeni asgari ücretin oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirlendiği ifade edilen açıklamada, "Komisyonda görev yapan işçi kesimi karar toplantısına katılmamıştır" denildi.

"Geçim şartlarını karşılamıyor"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimi adına görev yapan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri, bugünkü mevcut sosyal ve ekonomik şartlarda,  2023 yılı için belirlenen asgari ücretin, çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamadığı görüşündedir. Kamuoyunun beklentisi de giderilmemiştir. Asgari ücretin yürürlükte kalacağı dönem boyunca meydana gelecek fiyat artışlarının gerisinde kalması söz konusudur. Ücretli çalışanların satın alma gücü bu nedenle azalmaktadır. Çalışanların satın alma gücünü koruyacak tedbirler uygulanmalıdır."     

Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi tarafından öncelikli olarak, "çalışanların kendileri ve aileleri için insana yakışır bir gelir elde etmeleri için çaba gösterildiği" belirtilen açıklamada, "Ancak bu talebimiz dikkate alınmamıştır. Yaklaşımımız işveren ve hükümet temsilcileri tarafından dikkate alınmış olsaydı, işçi kesiminin de onayıyla asgari ücretin oy birliğiyle tespit edilmesi ihtimali ortaya çıkabilirdi" denildi.

Asgari ücreti belirleme çalışmalarının sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirdiğine vurgu yapılan açıklamada, kamuoyunun beklentisinin karşılanmamadığı kaydedilerek, "Özelikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel meselesi olan asgari ücretin işçi kesiminin savunduğu ilkeler çerçevesinde karara bağlanması, ülkemiz çalışma hayatı açısından önemli bir açılım sağlayacaktı" görüşü dile getirildi.

Anayasaya atıfta bulunuldu

Anayasada asgari ücretin tespitinde "çalışanların geçim şartları" göz önünde bulundurulması hükmünün yer aldığına işaret edilerek, "Ancak TÜİK bu konuda bir çalışma yapmaktan kaçınmıştır" ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle sona erdi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görev yapan işçi temsilcileri, bu görüş ve düşüncelerle çalışmalara katkı yapmış ve asgari ücretin bu çerçevede belirlenmesi için çaba göstermiştir. Ancak, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücret olması gereken asgari ücret -bir kez daha- pazarlık konusu edilmiş ve karar oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirlenmiştir. İşçi kesimi alınan karara katılmamıştır."

 

DW / TY,ET

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