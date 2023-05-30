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Türk-İş: Yoksulluk sınırı 33 bin TL

39 dakika önce

Türk-İş "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" mayıs ayı verilerini açıkladı. Buna göre açlık sınırı 10 bin 362 TL, yoksulluk sınırı ise 33 bin 752 TL olarak belirlendi.

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Fotoğraf: DW/U. Danisman

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) bugün yayınladığı bir raporda Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.
Bir ailenin ortalama aylık gıda harcamaları hesaplanarak hazırlanan rapora göre Mayıs'ta açlık sınırı 10 bin 362 TL, yoksulluk sınırı ise 33 bin 752 TL olarak tespit edildi.
Raporda dar ve sabit gelirlilerin en çok hissettiği enflasyon belirtisinin özellikle bir buçuk yıldır hızla yükselen gıda fiyatları olduğu vurgulandı.
Son bir ayda ortalama 50 TL, son bir yılda ise yüzde 150 oranında artan kırmızı et fiyatlarının yanı sıra patates ve soğan gibi sebze fiyatlarınında da yükseldiğine dikkat çekildi.

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Rapora göre bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 13 bin 439 lira 41 kuruşa yükseldi. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2,23 olurken 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 72,18 oldu.

Bir ayda balık yüzde 5, tavuk yüzde 6 zamlandı. Kuru fasulyede yüzde 13, kırmızı mercimekte yüzde 9 fiyat artışı görüldü. Kuzu eti ve yeşil mercimek fiyatları hafif seviyede artarken dana eti ortalama fiyatları yüzde 13, yumurta fiyatları yüzde 15, nohut yüzde 3 geriledi. Yağlı tohumların fiyatı bu ay sabit kaldı. Ekmek ve tahıllar grubunda; bir ayda pirinç yüzde 7, un yüzde 13 zamlandı. Bulgur fiyatı yüzde 12 düştü. Makarna ve ekmek fiyatı aynı kaldı.

ANKA/GA,TY

 

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