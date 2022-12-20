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Fotoğraf: Sedat Suna/epa/dpa/picture alliance
EkonomiTürkiye

TÜRK-İŞ: Asgari ücret teklifimiz 9 bin lira

1 saat önce

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada asgari ücret tekliflerinin 9 bin lira olduğunu söyledi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yaptığı toplantıların üçüncüsü sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı yapılan toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Toplantı sonrasında basın mensuplarına bir açıklama yapan Atalay, sürecin yaklaşık 20 gündür devam ettiğini ve şimdiye kadar bir teklif vermediklerini söyledi.

Türkei | Ergün Atalay | Vorsitzender Gewerkschaftsbund Türk-Is
Fotoğraf: DHA

Atalay "Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ, 40 senedir açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7 bin 785 lira, yoksulluk sınır ise 10 bin lira. 20 gündür TÜRK-İŞ'in talebinin 7 bin 785 lira olduğunu söylüyorlar. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi Bakan beye ve Komisyona söyledim. TÜRK-İŞ'in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız" dedi.

İlk toplantısını 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiren Komisyon, ikinci kez 14 Aralık'ta toplanmıştı.

DW / EC, BK

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