TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 7 bin 245 TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), "Eylül 2022 Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 7 bin 245 lira 18 kuruşa çıktı. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 23 bin 599 lira 93 kuruş olarak açıklandı. Bekâr bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 9 bin 469 lira 35 kuruşa yükseldi.

Eylül ayında mutfak enflasyonundaki değişim şu şekilde açıklandı:

"Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,15 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 130,01 olarak hesaplandı. Dokuz aylık değişim oranı ise yüzde 76,80 oranında oldu."

TÜRK-İŞ'in raporunun öne çıkan diğer bölümleri ise şöyle:

Bu ay süt ve peynir fiyatları gerilerken yoğurt fiyatları sabit kaldı.

Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünlerinin bulunduğu grupta av sezonunun açılmasıyla balık eti yüzde 15 gerileyerek Ankara'da Eylül ayında ortalama 100 TL'den tezgâhlarda yer buldu. Dana etinin fiyatı geriledi, bir ayda kuzu eti fiyatı yüzde yedi, tavuk eti yüzde sekiz, yumurta yüzde 11 zamlandı.

Baklagillerden nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimeğin fiyatları geriledi. Yeşil mercimeğin fiyatı düştü, kırmızı mercimek ve nohutun fiyatı arttı. Kuru fasulye yüzde 21, yağlı tohumların ortalama satış fiyatı yüzde yedi yükseldi.

Ekmek ve tahıllar grubunda, Karadeniz'den tahıl ihracının sürmesine ayrıca küresel buğday, pirinç, arpa fiyatlarında gerileme olmasına rağmen bu ay Ankara'da tahıllar yine zamlandı. Aylık tabanda bulgur yüzde yedi, makarna yüzde altı fiyat artışı yaşadı. Pirinç ve irmik fiyatları da yükseldi. Un ve ekmek fiyatı -şimdilik- aynı kaldı.

Ayçiçek yağının fiyatı değişmedi. Margarin fiyatı düştü. Zeytinyağı bir ayda yüzde 12 zamlandı.

ANKA / HT,TY