Türk futbolunu kim yönetecek?

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF), uzun süredir tartışmalara konu olan başkanlık seçimi bugün Ankara'da yapılıyor. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aday olduğu seçimde 321 delege oy kullanıyor.

TFF Başkanlığı'na aday olan isimlerden Servet Yardımcı, geçen hafta yaptığı ve büyük tartışmalar yaratan yazılı açıklaması ile adaylıktan çekildiğini kamuoyuna duyurmuştu. Başkanlık görevi için adaylar arasında favori gösterilen Yardımcı, söz konusu açıklamasında, "sahip olduğum karakter ve terbiye ile tamamen ters, yaptıklarımla ve tecrübelerimle asla örtüşmeyecek iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamasında "Türkiye'nin her kesimi tarafından değişmesi talep edilen bir futbol yapısının devam edebilmesi adına böyle bir operasyonla karşı karşıya kalmak, tüm futbol ailemiz adına büyük bir sorundur" diyen Yardımcı, UEFA'da yürüttüğü İcra Kurulu Üyeliği ve Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden de çekildiğini bildirmişti.

Futbolun üstünde siyasetin eli mi var?

Servet Yardımcı, açıklamasında iddia ettiği "operasyonun" arkasında kimin olduğu dile getirmedi. Ancak Türkiye'de çok uzun yıllardır TFF başkanlarının siyasi iktidar tarafından belirlendiği futbol dünyasında sıklıkla dile getiriliyor. Türk futbolunun arka planını takip eden çok sayıda gazeteci ve Federasyona yakın isimler, TFF Başkanı olacak kişinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir kulübünün başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın akrabası olan Göksel Gümüşdağ tarafından belirlenip Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra "atandığını" öne sürüyor.

Ankara'da, seçimin yapıldığı oteli takip eden gazeteciler, oy kullanmaya geçilmeden önce bugün de Büyükekşi ile Gümüşdağ'ın uzun bir görüşme yaptıklarını bildiriyor.

Mehmet Büyükekşi Fotoğraf: Sebnem Coskun/Anadolu/picture alliance

Bylock şüphelisi Büyükekşi, hakemi alıkoyan Hacıosmanoğlu

TFF'nin başkanlık koltuğu için aday olan iki isim de kamuoyunda oldukça tartışmalı kişiler. Mehmet Büyükekşi'nin geçtiğimiz yıllarda bir telefonunda Bylock uygulaması olduğu tespit edilmiş ve Büyükekşi bunun üzerine, "Benim iki telefonum var. Bir tanesi özel kalemimde duruyor. Onda Bylock yüklüydü. Sıkıntılı bir durum olsa zaten görev yapmaya devam edemezdim" açıklamasında bulunmuştu. Ancak bir süre sonra gazeteci Feridun Niğdelioğlu ve eski FIFA kokartlı hakemlerden Ahmet Çakar, Büyükekşi'nin diğer telefonunda da Bylock uygulamasının yüklü olduğunu öne sürmüş, Çakar bu iddialarına dayanak olarak televizyonda bir mahkeme belgesi göstermişti.

Mehmet Büyükekşi ayrıca, 2023-2024 futbol sezonunda yaşanan skandallar nedeniyle de pek çok kulüp tarafından sıkça istifaya davet edilen bir isim oldu. Türkiye'nin son olarak EURO 2024'te de görev yapan ünlü hakemlerinden Halil Umut Meler'in bir maç sonunda Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanması, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması gereken Süper Kupa karşılaşmasının iptal edilmesi, Trabzonspor-Fenerbahçe lig maçında karşılaşmanın ardından seyircilerin sahaya girmesi ve büyük şiddet olaylarının yaşanması, Büyükekşi'nin hakem toplantılarına katılmadığını dile getirmesinin ardından böyle bir toplantıda yer aldığının görüntülü bir şekilde ispat edilmesi, TFF Başkanı'nı eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu Fotoğraf: Hakan Burak Altunoz/Anadolu Agency/picture alliance

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise futbol dünyasında sert mizacı ile tanınan bir isim. 2013-2015 yılları arasında bordo-mavili ekibin başkanlığını yapan Hacıosmanoğlu, 28 Ekim 2015'te oynanan ve 2-2 berabere biten Trabzonspor-Gaziantepspor karşılaşmasının ardından maçın hakem heyetini zorla, Trabzon Avni Aker Stadyumu'nda 4 buçuk saat alıkoymuş ve kendi ifadesiyle o süre zarfında hiçbir yetkilinin telefonuna çıkmamış, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendini araması ve kendi ifadesiyle, hakemlerle ilgili olarak "bunların hesabı sorulacak" demesi üzerine hakemleri serbest bırakmıştı. Olayda rehin tutulan yardımcı hakemlerden Adil Sinem'in konuyla ilgili Hacıosmanoğlu ile birlikte 11 Tranzonspor yöneticisi aleyhine açtığı davada ilgili mahkeme, 2021 yılının Ocak ayında 11 yöneticiyi toplam 47 bin 500 TL tazminat ödemeye ve 8 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırmış ancak bu cezaları ertelemişti.

TFF Başkanlığı'na seçilecek kişi ve yönetim kurulunun görev süresi üç yıl olacak ve 2027 yılının Haziran ayında sona erecek.

DW / ET,BK

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