 Türk futbolunda Kuntz tartışması | SPOR | DW | 21.09.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

SPOR

Türk futbolunda Kuntz tartışması

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz hakkında spor dünyasında farklı görüşler mevcut.

Fußball Türkei Nationaltrainer Stefan Kuntz

Stefan Kuntz

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Stefan Kuntz ile resmi olarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. A Milli Takım sorumlusu olan Hamit Altıntop'un etkili olduğu kararda, kariyerinde ilk kez A milli takım düzeyinde çalışacak olan 59 yaşındaki Kuntz'un göreve getirilmesi, olumlu olduğu kadar olumsuz da karşılandı.

DW Türkçe’ye konuşan spor spikeri ve yorumcusu Ercan Taner,Stefan Kuntz'un genç milli takımlardaki kurduğu sistem ve başarıya atıfta bulunarak, TFF'nin Kuntz tercihini 1990-93 arası A Milli Takım‘da görev yapan Sepp Piontek tercihine benzetti: "Piontek'in Türk futboluna çok büyük faydalar getirdiğine inananlardanım. Aynı şekilde Galatasaray'da Derwall'in de. Bir sistem kurmak istediler. O sistem çoğu zaman da meyvelerini verdi, başarılı sonuçlar getirdi. Şimdi milli takımın Hollanda mağlubiyetinden sonra Hamit Altıntop'un da bu konuda büyük bir çabası var. Stefan Kuntz'la yapılan anlaşmayı gayet normal karşılıyorum. Sabredilirse ben Kuntz ve ekibinin başarılı olacağına inanıyorum.“

Futbolculuk döneminde Stefan Kuntz'un birçok maçını da anlatan Taner, "Kendisiyle çok röportaj da yaptım. Futbolun teknik ve taktiğini çok iyi bildiğini o röportajlarda bir kez daha anladım. Vizyon sahibi biri" ifadelerini kullandı. Taner, henüz yardımcı antrenör ekibi açıklanmayan Kuntz'un hem Almanya'yı hem de Türkiye'yi çok iyi bilen bir antrenör ekibi kurması gerektiğinin de altını çizdi.

"Henüz tanınmamış bir teknik adam"

Türkei | Orhan Uluca

Orhan Uluca

Alman futbolunu yakından takip eden yorumcuOrhan Uluca, Kuntz'un takımı bir arada tutma, takım kimliği ve takım ruhu oluşturma konusunda çok iyi olduğu yönünde düzülen övgülere karşın TFF'nin tercihini riskli bulduğunu söyledi. DW Türkçe’ye konuşan Uluca, "Herr Stefan Kuntz, hiçbir zaman üst düzey bir takımı, hatta 1. Bundesliga seviyesindeki herhangi bir takımı çalıştırmadı. 2008-2016 arası Kaiserslautern'de yöneticilik yaptı. 99-2004 arası ikinci lig, üçüncü lig hocalıkları var ama son 5 yılda ilk defa kendini üst düzeyde gösterebildi" diye konuştu.

Uluca, Kuntz’un, Türkiye’nin Dünya Kupası Elemelerinde oynayacağı Norveç maçı öncesi bu göreve getirilmesini ise "kumar" olarak olarak yorumluyor: "Takımı daha henüz tanımamış bir teknik adamla yola çıkmak ne kadar doğru? Çünkü olumsuz sonuç o projeyi de etkileyebilir. Belki burada bir kumar oynanıyor. Eğer Norveç maçını da kazanarak başlarsa belki Stefan Kuntz projesi Hamit Altıntop'un basın toplantısında dediği gibi bütün açıkları kapatabilecek bir adım olabilir. Ama grupta 3-4 maç kala göreve getirilmesini ben oldukça riskli buluyorum."

Önerdiğimiz linkler

Ercan Taner ise, kısa bir süre sonra oynanacak Norveç maçında alınacak olumsuz sonucun Kuntz ile yapılan başlangıcı etkilemeyeceğini düşünüyor: "TFF'nin açıkladığı 3 yıllık bir sözleşme. Uzun vadeli bir çalışma düşünülüyor. Bu karşılaşmada Stefan Kuntz takıma sistemi hemen benimsetemeyecek ama o anda milli takım oyuncularının o maçta çok iyi motive olmaları gerekir."

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmeden önce Kuntz, Almanya U21 (21 yaş altı) Futbol Milli Takımı‘nı çalıştırıyordu. Futbol oynadığı dönemde Beşiktaş’ta da forma giyen Kuntz’un adı, Joachim Löw’den boşalan Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için de geçiyordu.

Volkan Ağır

@ Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

20.06.2019, Italien, Triest: U-21-Fu§ball-Europameisterschaft 2019 Deutschland - Serbien am 20.06.2019 im Stadion Nereo Rocco in Triest Stefan Kuntz ( Deutschland ) Foto: Revierfoto Foto: Revierfoto/Revierfoto/dpa | Verwendung weltweit

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz kimdir? 19.09.2021

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaştığını açıkladı. Peki Stefan Kuntz kimdir?

28.07.21 *** Fußball, Olympia, Männer, Vorrunde, Gruppe D, 3. Spieltag, Deutschland - Elfenbeinküste im Miyagi-Stadium: Deutschlands Trainer Stefan Kuntz. +++ dpa-Bildfunk +++

Altıntop: Stefan Kuntz'u birkaç gün içinde duyuracağız 19.09.2021

Hamit Altıntop, Stefan Kuntz'un A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirilmesi kararını birkaç gün içinde açıklamalarını beklediğini açıkladı.

Rassismus-Attacke gegen DFB-Spieler Olympia-Test abgebrochen. Jordan TORUNARIGHA GER Aktion,Einzelaktion,Einzelbild, Freisteller,Ganzkoerperaufnahme, ganze Figur. Fussball U-21 Laenderspiel. Deutschland GER - Mexiko MEX 3-0, am 07.09.2018 in Fuerth,Sportpark Ronhof / Thomas Sommer. DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. *** Racism attack against DFB player Olympic test aborted Jordan TORUNARIGHA GER action,single action,single picture,crop,whole body shot,whole figure Football U 21 Laenderspiel Deutschland GER Mexico MEX 3 0, am 07 09 2018 in Fuerth,Sportpark Ronhof Thomas Sommer DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO

Sporda ırkçılık: Alman Milli Takımı sahayı terk etti 17.07.2021

Alman Olimpik Milli Futbol Takımı, 2020 Tokyo Oyunları için bulunduğu Japonya'da Honduras ile oynadığı hazırlık maçında ırkçılık nedeniyle sahayı terk etti.