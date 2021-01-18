 Türk federasyonlar ″Fransa İslamı″ beyannamesini imzalamıyor | AVRUPA | DW | 21.01.2021

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AVRUPA

Türk federasyonlar "Fransa İslamı" beyannamesini imzalamıyor

Fransa'da Türkiye bağlantılı iki Müslüman kuruluşun, Cumhurbaşkanı Macron'un talep ettiği "Fransa İslamı" beyannamesini imzalamaması tartışma yarattı. Bir Fransız hükümet yetkilisi "Maskeler düşüyor" ifadesini kullandı.

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Fransa'da Müslüman federasyonlarının çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) Pazar günü üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıkladığı "ilkeler beyannamesi" ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fransa Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) ve Milli Görüş Fransa İslam Konfederasyonu'nun (CIMG) yanı sıra "İnanç ve İbadet Hareketi" adlı kuruluşun da belgeye imza atmayı reddettiği bildirildi.

Üç kuruluşun ortak açıklamasında "Metindeki bazı bölümler ve ifadelerin Fransa'daki Müslümanlar ile toplum arasındaki güven ilişkisini zayıflatabileceğine inanıyoruz" denildi. Açıklamada bazı ifadelerin suçlayıcı ve marjinalleştirici üslup taşıdığı, önyargılarla Müslümanların itibarını zedeleyici nitelikte olduğu kaydedildi.

Çatı örgütten uyarı: Sorumlu tutulursunuz

Çatı örgüt CFCM'nin Başkanı Muhammed Moussaoui, üç kuruluşun "tek taraflı" tavrını eleştirerek "bu tür yinelenen eylemleri nedeniyle bu grupların Müslümanlar arasındaki ayrılıktan sorumlu tutulma riskiyle karşı karşıya kalacağı" uyarısı yaptı. Moussaoui, kuruluşların imzayı reddetmesinin "İslam dinini temsil eden kuruluşların durumuna güvence sağlamayacağını" söyledi.

AFP haber ajansına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, beyannameye imza atmayan üç kuruluşun özellikle dine yabancı müdahale ve siyasal İslamın tanımı konularında çekinceleri bulunduğunu kaydetti.

Yaklaşık 20 yıl önce Fransa devleti ve ülkedeki Müslümanlar arasındaki diyaloğu kurumsallaştırmak üzere kurulan CFCM, dokuz Müslüman federasyondan oluşuyor. Federasyonlardan beşi, haftalar süren tartışmaların ardından beyannameye imza atmıştı.  

Hükümet yetkilisi: Maskeler düşüyor

AFP'ye konuşan ve ismi açıklanmayan bir hükümet yetkilisi, üç kuruluşun imzayı reddetmesinin  süreci zayıflatmayacağını belirterek bu gruplarla ilgili olarak "Maskeler düşüyor" ifadesini kullandı.

Beyannamede İslam dininin siyasi amaçlar doğrultusunda kullanılmasının reddedildiği belirtilerek, kadın-erkek eşitliğine vurgu yapılıyor. Belgede kadın sünneti, evlilik öncesi bekaret belgesi ya da zorla evlilik gibi uygulamaların yanı sıra ırkçılık ve antisemitizmin de reddedildiği ilan ediliyor. Beyannamede, "camilerin yabancı rejimleri savunan milliyetçi söylemler yaymak için kurulmadığı" uyarısı da yer alıyor.

Beyanname ayrıca, Fransa'da İslam'ın kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasına giden yolu açmış oluyor. Yeniden yapılanma kapsamında, ülkede görevli imamların "etiketlenmesinden" sorumlu bir Ulusal İmamlar Konseyi (CNI) kurulması da planlanıyor.

Macron'un "Fransa İslamı" planı

Yaklaşık 5 milyon kişiyle Avrupa'daki en büyük Müslüman cemaate ev sahipliği yapan Fransa'da hükümet, Müslüman cemaatleri, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yabancı ülkelerin etkilerinden ve radikal unsurlardan arındırmayı ve "Fransa İslam"ı yaratmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Macron, Kasım ayında okulda ifade özgürlüğü konusunu işlerken Muhammed peygamber karikatürlerini örnek olarak gösteren bir öğretmenin kafası kesilerek öldürülmesinin ardından "Fransa İslamı" planlarına hız vermiş, CFCM'yi bir beyanname ilan etmeye çağırmıştı.

Macron'un İslam'ı radikal unsurlardan arındırma, yabancı ülkelerin nüfuzunu engelleme ve Fransa İslam'ı yaratma planı çerçevesinde aşırılıkçı olarak görülen pek çok cami ve derneğe baskınlar düzenlenmişti. Fransa hükümeti, ülkede görev yapan ve Türkiye, Fas ve Cezayir'den gönderilmiş 300 kadar imamın da geri gönderilmesini planlıyor.

AFP/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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