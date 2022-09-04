Türk fırkateyni Hayfa Limanı'na demirledi

Bir Türk savaş gemisi on yılı aşkın bir süredir ilk kez İsrail’in Hayfa Limanı'na demirledi. İki ülke arasında bir süredir tekrar yakınlaşma süreci yaşanıyor.

İsrail ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması ve yakınlaşma sürecinin yaşandığı bu dönemde, TCG Kemalreis (F-247) fırkateyninin Cumartesi günü Filistin'i ziyareti kapsamında Hayfa'ya demirlediği bildirildi.

Reuters'ın Türk ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, bir Türk yetkili fırkateynin NATO'nun Akdeniz'de yapılan bir manevra kapsamında İsrail'de demir attığını aktardı. İsrailli bir yetkili ise Ankara'nın mürettebatın karaya çıkması için ön talepte bulunduğunu söyledi.

Hayfa Limanı'ndan bir yetkili ise bir Türk donanma gemisinin 2010 yılından bu yana ilk kez Limana demirlediğini dile getirdi.

Mavi Marmara krizi

Uzun yıllar bölgede ittifak halinde olan iki ülkenin arasındaki ilişkiler, 2010 yılında Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail güvenlik güçlerinin baskın düzenlemesi ve olayda 10 Türk vatandaşının öldürülmesi üzerine bozulmuştu.

Mavi Marmara İstanbul'a dönüşünde coşkuyla karşılanmıştı - (26.12.2010) Fotoğraf: picture alliance/dpa

2016'da iki ülke arasında ilişkileri yeniden canlandırma yönünde adımlar atılmış olsa da, 2018 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasıyla başlayan Gazze krizinde bu adımlar bir kez daha sekteye uğramış ve her iki ülke karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekmişti.

İsrail, NATO üyesi Türkiye'nin Batı'da terörist bir grup olarak yasaklanan Hamas üyelerine ev sahipliği yapmasına itiraz ediyor.

İlişkilerde yakınlaşma başladı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un geçen Mart ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti, cumhurbaşkanlığı seviyesinde İsrail'den Türkiye'ye, on yıl aranın ardından yapılan ilk resmi ziyaret olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ofisi, İsrail ile Türkiye'nin karşılıklı olarak yeniden büyükelçi ve başkonsolos görevlendirme kararı aldığını bildirmiş; açıklamada, söz konusu kararın Lapid'in geçen Haziran ayında Ankara'ya düzenlediği resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede alındığı duyurulmuştu.

Reuters / SSB,ET