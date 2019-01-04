Türk Dışişleri'nden Pompeo'nun Kürt açıklamasına yanıt

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suriye'deki Kürtlerin Türkiye tarafından "katledilmemesini" güvence altına almak için Ankara ile görüştüğüne dair sözlerine Türk Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun dün bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarf ettiği ifadeleri gerek üslup gerek içerik bakımından reddediyoruz. Bakan Pompeo'nun PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse, endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir" ifadesini kullandı.

"PKK, PYD ve YPG ile mücadelenin Suriye'deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesinin asla kabul edilemeyeceğini" belirten Aksoy, "Türkiye gerek terörle mücadelesinde, gerek Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalarında Suriyeli Kürtlerin haklarının korunmasını gözetmeyi sürdürecektir. PYD/YPG mezaliminden kaçan yüzbinlerce Suriyeli Kürde halen Türkiye’nin evsahipliği yaptığı ve bu kişilerin PYD/YPG baskısı nedeniyle kendi topraklarına dönemedikleri de hatırda tutulmalıdır" dedi.

Pompeo ne demişti?

Amerikan haber kanalı ve internet sitesi Newsmax'e konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türklerin Kürtleri katletmesini önlemenin ve Suriye'deki dini azınlıkların korunmasının" önemine dikkat çekerek "Tüm bunlar hâlâ ABD'nin görevlerinin bir parçası" diye konuşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca, Başkan Donald Trump'ın Aralık ayı ortasında Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklaması sonrası merak edilenlerle ilgili konuşmuştu. Çekilmenin gerçekleşeceğini bir kez daha tekrarlayan Pompeo, çekilme takvimine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.

Pompeo ek olarak Türkiye ile ilişkiler bağlamında "ABD için olumlu sonuçlar ele elde etmek üzere Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'la ve Türk yönetimiyle birlikte çalışmamız gereken birçok alan var" demişti.

ABD'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri buluyor. Amerikan askerlerinin, Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'ye IŞİD'le savaş çerçevesinde sağladığı destek Ankara-Washington hattında gerginliğe neden oluyor.

DW,AFP/ÇÖ,BK

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