Türk Dışişleri'nden NSU kararı tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 10 kişiyi öldürmek, banka soygunu yapma ve bombalı saldırılardan suçlu bulunan NSU örgütüne yönelik olarak Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde çıkan kararla ilgili internet sayfasından yazılı bir açıklama yaptı.

Davanın başından beri Türkiye tarafından yakından takip edildiğini belirten Dışişleri Bakanlığı, sanıkların hapis cezası aldığını ancak bununla birlikte kararın, "NSU cinayetlerinin arka planını ve derin devlet ile istihbarat içindeki bağlantılarını tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturmadığını, gerçek suçluluların ortaya çıkarılmadığını" vurguladı.

"Gerçek suçlular ortaya çıkarılmadığı için kararın adaletin tecellisi ve kamu vicdanının rahatlatılması bakımından tatmin edici değil" denilen açıklamada, "Soruşturmaların başlangıç aşamalarında pek çok önyargıyla karşılaşan ve mağdur edilen kurban aileleri ile Almanya'daki Türk toplumunun duyguları, henüz dinmemiş acıları milletimizce paylaşılmaktadır. Bu vesileyle, NSU cinayetleri gibi, 1985 yılında Hamburg, 1992 yılında Mölln, 1993 yılında Solingen'de Türklere karşı düzenlenen ırkçı saldırıların da zihinlerimizde tazeliğini koruduğunu hatırlatmak isteriz" denildi.

"Merkel söz verdi"

Başbakan Merkel'in 2012 yılında verdiği söz çerçevesinde NSU cinayetlerinin ve diğer faili meçhul kalan, ırkçı, yabancı düşmanı saldırıların faillerinin adalet teslim edilmesinin Almanya'daki Türk toplumunun güvenlik ve yargı organlarına güveni açısından önem taşıdığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'daki ırkçılık ve yabancı düşmanlığının zirve noktalarından birisini teşkil eden NSU cinayetlerinin benzerlerinin tekrarlanmaması ve Avrupa'da artan ırkçılıkla mücadelenin taviz verilmeden yürütülmesi için AFC makamlarından her türlü tedbiri almalarının, bu kapsamda özellikle siyasetçilerin ve medyanın popülizme kapılmadan aklı selimle hareket etmeleri gerektiğinin önemine bir kez daha vurgu yapmak istiyoruz."

Davada karar çıktı

8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı NSU örgütüne yönelik davada mahkeme heyeti baş sanık Zschäpe'yi suçlu bularak ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı. Diğer dört sanığa ise 2 yıl 6 ile 12 yıla kadar değişen farklı hapis cezaları verildi.

NSU örgütü 10 kişiyi öldürmek, iki bombalı saldırı ve 15 soygun düzenlemekle suçlanıyordu. Zschäpe ve diğer iki örgüt üyesi Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos 1998 - 2011 tarihlerinde yeraltına inmişti. Mundlos ve Böhnhardt başarısız bir banka soygununun ardından intihar etmişti. Bu olayın ardından Zschäpe, Mundlos ve Börnhardt ile Zwickau'da birlikte yaşadığı daireyi ateşe vermiş ve birkaç gün sonra da polise teslim olmuştu.

DW, dpa, AFP / HT/BÖ

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