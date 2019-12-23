 Türk Dışişleri′nden Kaşıkçı kararına tepki | TÜRKİYE | DW | 23.12.2019

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TÜRKİYE

Türk Dışişleri'nden Kaşıkçı kararına tepki

Türk Dışişleri gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada verilen kararın "beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu" açıkladı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Suudi Arabistan’da gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili davada verilen karara Türkiye’den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, açıklanan kararın beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün (23 Aralık) açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır" denildi.

"Kaşıkçı’nın bedeninin akıbeti, cinayetin azmettiricilerinin ve varsa yerel işbirlikçilerinin tespiti gibi önemli hususların karanlıkta kalması adaletin tecellisi ve hesap verebilirlik ilkesi bakımından temel bir eksikliktir" ifadesine yer verilen açıklamada Türkiye'nin Suudi makamlarından adli işbirliği beklentisi yinelendi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Açıklamada "Ülkemiz topraklarında işlenen bu cinayetin aydınlatılması ve tüm sorumluları ile azmettiricilerinin belirlenerek cezalandırılması sadece hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk ve yükümlülüktür" denildi.

Beş sanığa idam cezası

Suudi Arabistan Başsavcılığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada beş sanık hakkında idam kararı verildiğini bildirmişti. Suudi Arabistan'ın resmi yayın organı El İhbariye tarafından duyurulan karara göre diğer üç sanık ise hapis cezalarına çarptırıldı. Sanıkların kararları temyize götürme hakları bulunuyor.

Yargılama sonucunda mahkeme cinayette parmağı olduğu öne sürülen kilit isimlere ise herhangi bir suçlamada bulunmadı.

Tamamen gizli olarak yapılan yargılamada, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanı Suud el-Kahtani ile Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye yönelik bir suçlama yapılmadı. İki isim cinayette rolleri olduğu gerekçesiyle ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

Dokuz duruşma yapılan davada mahkeme ayrıca, cinayete önceden niyetlenildiğine dair bir bulguya rastlanmadığa hükmetti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbulBaşkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Riyad, gazetecinin konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etmiş sorumluların cezalandırılacağını açıklamıştı.

Cinayetin arkasında veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olduğu iddia ediliyor.

AP/GY,GA, EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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