Ankara'dan İran ve Pakistan'a suhuleti sağlama çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak ve Pakistan topraklarına saldırı düzenlemesini eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, bölgede tırmanan gelişmelerden endişe duyulduğu belirtilerek, "Irak'taki belirli hedeflere yönelik İran saldırılarıyla başlayan, akabinde İran'ın Pakistan içindeki bazı hedeflere dün sabaha karşı gerçekleştirdiği saldırılarla genişleyen ve bu sabah Pakistan'ın İran içindeki hedeflere düzenlediği saldırılarla tırmanan gelişmelerden endişe duyuyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında sorunların, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı başta olmak üzere, uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostluk ve kardeşlik anlayışıyla çözülmesi gerektiğine inanıldığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, tüm meselelerin bölgesel güvenliği ve istikrarı daha fazla tehdit etmeden diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesinin temenni edildiği de kaydedildi.

"Dost ve kardeş İran, Irak ve Pakistan'a itidal ve sağduyuyla suhuletin sağlanması çağrısında bulunuyoruz" denilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü konusunda bölge ülkeleriyle deneyimlerini paylaşmaya ve katkı sunmaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

Fidan iki ülkenin dışişleri bakanları ile görüştü

Öte yandan resmi temasları nedeniyle Ürdün'de bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan burada yaptığı açıklamada Pakistan ile İran arasında vuku bulan gelişmelerin endişeyle yakından takip edildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla konuya ilişkin olarak görüştüğünü belirten Fidan, "Kendileri, pozisyonları anlattılar, yaptıkları eylemin gerekçelerini söylediler. Biz, Türkiye olarak, daha fazla sorunun büyümemesini ve bir an önce sakinliğin sağlanmasını tavsiye ettik. Taraflar, her iki tarafın da olayların yayılmasını görmek istemediklerini ve kontrol altına aldıklarını söylediler. Umarım olaylar burada kalır. İki kardeş ülke arasında daha fazla bu olaylar büyümez" dedi.

Ürdün'de İsrail'i eleştirdi

Fidan İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını da eleştirdi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını güvenlik gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalıştığını belirten Fidan, bunun "asla kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Amman'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, "İsrail'in kendi güvenliğini sağlama iddiasıyla yaptıkları, yayılmacılık ve işgalden başka bir şey değildir" dedi.

"İsrail, Batı Şeria'da yerleşim diye adlandırdığı işgal faaliyetleriyle de Filistinlilerin topraklarını çalmaktadır" diye konuşan Fidan, "Açık konuşalım, güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleridir. Tüm dünyanın bu gerçeği görmesi gerekmekte" ifadelerini kullandı.

DW/TY,EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?