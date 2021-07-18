Türk Dışişleri’nden Avrupa Adalet Divanı’nın başörtüsü kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Adalet Divanı'nın iş yerlerinde başörtüsü kullanımına dair kararını kınadı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada "Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, Almanya'daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki son kararı din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir. Karar, İslam karşıtlığının ve Müslümanlara yönelik tahammülsüzlüğün Avrupa'da kurumsal ve hukuki bir kimliğe kavuşturulma çabalarının yeni bir örneğini oluşturmaktadır" denildi.

"Müslümanların hoşgörüsüzlük, nefret söylemi ve hatta şiddete maruz kaldıkları, yaygın şekilde damgalandıkları ve sosyo-ekonomik alanlarda dışlandıkları, özellikle Müslüman kadınların bu durumdan daha da olumsuz etkilendikleri bir vakıadır" denilen açıklamada "İnkarı mümkün olmayan ve geçmişteki acı tecrübelerden ders alınmadığını gösteren bu tehlikeli eğilim Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonunun (ECRI) ve BM (Birleşmiş Milletler) Din ve İnanç Özgürlüğü Raportörü'nün raporlarında da vurgulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti: "Hal böyleyken, Avrupa'yı rehin alan İslam düşmanlığının, ırkçılığın ve nefret zehrinin giderek yükseldiği bir dönemde, ABAD kararı, din özgürlüğünü yok saydığı gibi, ayrımcılığa da zemin ve hukuki kılıf kazandıracak bir nitelik taşımaktadır. Hukuken ve vicdanen yanlış, körükleyeceği İslam düşmanlığı bakımından tehlikeli sözkonusu kararı kınıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Avrupa Adalet Divanı'nın kararına Twitter üzerinden tepki gösterdi. Kalın "Avrupa Adalet Divanı’nın işyerlerinde başörtüsü kullanımına dair kararı, başörtülü Müslüman kadınların haklarına yeni bir saldırıdır ve Avrupa’da İslam karşıtlığını kışkırtanların ekmeğine yağ sürmektir. Müslümanlar din özgürlüğü kavramının kapsamı dışında mı?" diye yazdı.

Avrupa Adalet Divanı'nın kararı neydi?

Avrupa Birliği'nin en üst yargı olan Avrupa Adalet Divanı, iş yerinde başörtüsü gibi dini sembollerin yasaklanıp yasaklanamayacağı konusunda kendisine yapılan başvuruda kararını Perşembe günü açıklamıştı.

Avrupa Adalet Divanı

İşverenin iş yerinde "siyasi, dini ya da dünya görüşünü yansıtan" ve dışarıdan açıkça görülebilir şekildeki sembolleri belli şartlar altında yasaklayabileceğine hükmeden Divan, ancak bunun için işverenin müşterilerine karşı tarafsız görünüm sergileme ya da sosyal huzursuzlukların önüne geçme ihtiyacını kanıtlaması gerektiğini kaydetti.

Kararda, işverenin koyduğu yasağın tüm dinler için geçerli olmasının önemine de işaret edildi. Bu durumda başörtüsünün yanı sıra haç kolye ya da Yahudi kipasının da işveren tarafından aynı şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Söz konusu davada adı geçen çocuk yuvasının, iş yerinde bir kadın çalışanın haç kolye takmasını da yasakladığına işaret ediliyor.

DW / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe