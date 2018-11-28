Türk Dışişleri: İngiltere'nin Akın İpek kararı dayanaksız

İngiltere'deki mahkemenin Akın İpek'in de aralarında olduğu üç kişiyi iade etmeme kararına Ankara'dan bir tepki daha geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada mahkemenin ret kararının gerekçelerinin "dayanaktan yoksun" olduğu dile getirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beklentimiz, 251 masum vatandaşımızın şehit olduğu ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün öndegelen mensupları arasında yer alan bu şahısların ülkemizde yargılanmalarını teminen bir an önce iade edilmeleridir."

Kararın kabul edilemez olduğunu dile getiren Dışişleri, Türkiye'nin karardan duyduğu "derin hayal kırıklığını" İngiliz makamlarına ilettiği belirtildi.

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de İngiltere yargısının kararı için "siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır" demişti.

Daha fazlasını okumak için: İngiltere Akın İpek'in iadesini reddetti

İngiltere iade etmemişti

İngiltere'de mahkeme Türkiye'nin Gülen yapılanması ile ilişkisi olduğu iddiasıyla iadesini istediği işadamı Akın İpek ve onunla beraber yargılanan iki kişinin, iade edilmemelerine hükmetmişti. Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davada yargıç davanın "siyasi" olduğuna karar vermişti.

Financial Times mahkeme kararına ilişkin haberinde İpek ve diğer iki sanığın Türkiye'ye iade edilmesi halinde risk altında olabileceğini ve insan hakları ihlallerine uğrayabileceklerini belirtmişti.

Akın İpek 2015 yılında şirketi Koza Holding bünyesindeki şirketlerine devlet tarafından el konulmasından bu yana İngiltere'de yaşıyor. Türk hükümeti İpek'i Gülen bağlantılı kuruluşlara bağış yaparak bir terör örgütünü desteklediğini savunuyor. Akın İpek ise "bir terör örgütünü desteklediği" suçlamalarını reddediyor.

DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe