 Türk Dışişleri Bakanlığı′ndan AB′ye tepki | TÜRKİYE | DW | 27.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki

Ankara, AB Genel İşler Konseyi'nin Türkiye'ye ilişkin kararlarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "AB'nin Türkiye'ye adil ve dürüst davranmadığı" belirtildi.

default

Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi'nin Türkiye ile Gümrük Birliği'nin şu aşamada genişletilmemesi ve üyelik müzakerelerine ilişkin kararlarına tepki gösterdi.

Önerdiğimiz linkler

Ankara, AB Genel İşler Konseyi'nin Türkiye'ye ilişkin kararlarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "AB'nin Türkiye'ye adil ve dürüst davranmadığı" belirtildi. (27.06.2018)

Seçim sonuçlarını DW Türkçe'ye değerlendiren Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu'nun Türkiye uzmanı Rebecca Harms, Erdoğan yönetimindeki Türkiye'ye yönelik politikalar konusunda AB'den beklentilerini dile getirdi. (26.06.2018)

AB uzmanı Dr. Murat Demir Seyrek'e göre, Brüksel'de seçim sonrası oluşan çoğulcu meclis ilgi görüyor. Seyrek seçim sürecinin Türkiye'nin "umutsuz vaka" olmadığını gösterdiğine dikkat çekiyor. (27.06.2018)

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda alınan Türkiye'ye ilişkin kararların "hakkaniyetle bağdaşmadığı" belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kararlarda, Türkiye'nin "adaylık statüsüne halel getirilmediğine" dikkat çekildi ve "AB Genişlemesi bahsinde katılım sürecimizin devamının anlamsız bir sebep-sonuç ilişkisi içinde yeni koşullara bağlanması kabul edilemez" denildi.

Açıklamada, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi müzakerelerine şu an için başlanmaması kararına atfen "Öte yandan, hem ülkemizin hem de AB'nin çıkarlarına hizmet edecek olan Gümrük Birliği güncellemesinin de şartlara bağlanmasını anlamak mümkün değildir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada "AB'nin, Türkiye'ye adil ve dürüst davranmadığı bir kez daha görülmüştür. AB'nin sözkonusu tutumuna rağmen süreçten uzaklaşan ülkemiz olmayacaktır" ifadesi yer aldı.

AB Genel İşler Konseyi'nin kararı

AB Genel İşler Konseyi'nin Salı akşamı yapılan toplantısında, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için müzakerelere şu an için başlanmaması kararı alınmıştı.

Genel İşler Konseyi, Türkiye'nin "aday ülke" statüsünün devam ettiğini, ancak müzakerelerin "durma noktasına" geldiğini vurgulamıştı. Türkiye'de temel bir değişimin ardından üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanabileceğinin altı çizilmişti.

DW/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei EU Flaggen Symbolbild

AB Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletmiyor 27.06.2018

AB Genel İşler Konseyi, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için müzakerelere şu an için başlamama kararı aldı. Avusturya'nın Türkiye ile üyelik müzakerelerine resmen son verilmesi talebi ise destek görmedi.

Kader Sevinc

24 Haziran Türkiye'yi AB'ye taşıyabilir mi? 22.06.2018

Türkiye'de seçimler sonrası bir iktidar değişimi yaşanırsa bu durum AB ile ilişkilere nasıl yansır? DW'den Teri Schultz Brüksel'in nabzını tuttu.

Symbolbild Flagge Verhältnis Türkei Deutschland

Ankara- Berlin hattında kampanya gerilimi 14.06.2018

AKP seçim kampanyası videolarında bazı Alman siyasetçilerin teröre destekle suçlanması, Merkel hükümetinin tepkisine yol açtı. Rahatsızlık Ankara’ya iletildi. AKP Milletvekili Yeneroğlu ise eleştirileri geri çevirdi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Hozan Canê Vegere (youtube/Hozan Canê)

Alman vatandaşı Kürt şarkıcı tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Edirne'de gözaltına alınan Kürt şarkıcı Hozan Cane, tutuklandı.  

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 