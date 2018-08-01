Türk Dışişleri: ABD'ye gecikmeden karşılık verilecek

ABD Hazine Bakanlığı'nın ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın Türkiye'de tutuklu bulunmasını gerekçe göstererek aldığı yaptırım kararına Ankara'dan yanıt geldi.

Türk Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Yaptırım kararının şiddetle kınandığı belirtilen yazılı açıklamada, "kararın ne devlet ciddiyeti ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilemeyeceği" belirtildi.

Türkiye'nin hukuk sistemine saygısızca bir müdahele niteliği taşıyan yaptırım kararının, ABD ile ikili ilişkilere aykırı olduğu ve iki ülke arasındaki sorunların çözümünde sürdürülen çabalara da zarar vereceğine dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye en kısa sürede bu karardan dönme çağrısı yaparak, "hiçbir amaca hizmet etmeyecek saldırgan tutumun karşılığının gecikmeksizin verileceği" ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamayı Twitter hesabı üzerinden paylaşırken, bu şekilde iki ülke arasındaki sorunların çözülemeyeceğini belirtti.

Kendisine yönelik yaptırım kararı alınan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasından önce Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptırım kararına yönelik bir paylaşımda bulundu.

DW/GA,ÖA

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