 Türk Dışişleri: ABD′ye gecikmeden karşılık verilecek | NRS-Import | DW | 01.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

NRS-Import

Türk Dışişleri: ABD'ye gecikmeden karşılık verilecek

ABD Hazine Bakanlığı'nın Adalet Bakanı Gül ve İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik yaptırım kararına Türk Dışişleri'nden tepki geldi. Açıklamada, "saldırgan tutumun karşılığının verileceği" belirtildi.

Türkei Außenministerium Ankara (picture-alliance/Pacific Press/A. Gocher)

Önerdiğimiz linkler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ev hapsinde tutulan papaz Andrew Brunson konusunda ABD ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Erdoğan, "Bize böyle tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz" dedi. (01.08.2018)

ABD'li papaz Andrew Brunson'ın ev hapsine itiraz talebi mahkeme tarafından reddedildi. Brunson'ın bir sonraki duruşması 12 Ekim'de. (31.07.2018)

ABD Hazine Bakanlığı'nın ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın Türkiye'de tutuklu bulunmasını gerekçe göstererek aldığı yaptırım kararına Ankara'dan yanıt geldi. 

Türk Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Yaptırım kararının şiddetle kınandığı belirtilen yazılı açıklamada, "kararın ne devlet ciddiyeti ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilemeyeceği" belirtildi.

Türkiye'nin hukuk sistemine saygısızca bir müdahele niteliği taşıyan yaptırım kararının, ABD ile ikili ilişkilere aykırı olduğu ve iki ülke arasındaki sorunların çözümünde sürdürülen çabalara da zarar vereceğine dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye en kısa sürede bu karardan dönme çağrısı yaparak, "hiçbir amaca hizmet etmeyecek saldırgan tutumun karşılığının gecikmeksizin verileceği" ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamayı Twitter hesabı üzerinden paylaşırken, bu şekilde iki ülke arasındaki sorunların çözülemeyeceğini belirtti.

Kendisine yönelik yaptırım kararı alınan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasından önce Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptırım kararına yönelik bir paylaşımda bulundu.

DW/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Kombibild Türkei Abdulhamit Gul | Suleyman Soylu

ABD'den Soylu ve Gül'e yaptırım kararı 01.08.2018

ABD Hazine Bakanlığı, papaz Andrew Brunson'ın "haksız tutukluluğu" gerekçesiyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı yaptırım kararı aldığını açıkladı.

Türkei - Nationaler Sicherheitsrat trifft sich unter Präsident Erdogan

MGK: ABD'nin tehdit dili kabul edilemez 30.07.2018

ABD ile yaşanan papaz Brunson gerginliği Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemindeydi. MGK sonrası yapılan açıklamada ABD'nin tehdit dilinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

USA Mevlut Cavusoglu, Außenminister Türkei & Mike Pompeo in Washington

Brunson krizi sonrası ABD ile görüşme hazırlığı 30.07.2018

Papaz Andrew Brunson'ın durumuyla ilgili olarak AFP'ye konuşan Türk yetkililer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun bu hafta Singapur'da görüşeceğini açıkladı.