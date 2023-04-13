Türk cezaevlerinde 64 Alman tutuklu var

Türkiye'deki çeşitli cezaevlerinde en az 64 Alman vatandaşının bulunduğu bildirildi. Almanya Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in yazılı soru önergesine Federal Hükümet tarafından verilen cevaba göre, Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının yedisi geçen yıl, biri ise bu yıl cezaevine konuldu. Geçen yıl tutuklanan Alman vatandaşlarından en az ikisi terörle suçlanıyor. Diğer yandan Alman Dışişleri Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz yılın temmuz ayından bu yana, 19'u bu yıl içinde olmak üzere toplam 51 Alman vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmedi. Ankara'nın gerekçeleri ise bilinmiyor. Ayrıca en az 64 Alman vatandaşının da yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle Türkiye'den ayrılamadığı belirtilirken, aynı kaynaklar geçen yıl Temmuz ayında bu sayının 27 olarak tespit edildiğini aktardı. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulan 10 Alman vatandaşının terörle bağlantılı oldukları ileri sürülüyor. Alman Dışişleri Bakanlığının yanıtına göre, mevcut çıkış yasaklarının 10'u terör suçlamalarıyla bağlantılı olarak uygulanıyor. "Türkiye'nin siyasi takibata uğrayan Almanlara yönelik siyasi zulüm ve tacizi açıkça tüm hızıyla devam ediyor" diye konuşan Sevim Dağdelen, "Özellikle siyasi nedenlerle tutuklanan Almanlar konusunda federal hükümetin tutarlı bir yaklaşım sergilemediğini görüyorum" dedi.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in yazılı soru önergesine Federal Hükümet tarafından yanıt verildi Fotoğraf: Britta Pedersen/zb/dpa/picture-alliance

Siyasi gözlemciler Türk yargısı ve hükümetini çok geniş ve muğlak bir terör tanımı uygulamakla eleştiriyor.

İnsan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü, terörle mücadele yasalarının yetkililer tarafından muhalifleri bastırmak için sıklıkla "kötüye kullanıldığını" savundu. Ankara Hükümeti ise bu suçlamaları reddediyor ve terörle mücadelenin özel bir durum olduğunu savunuyor.

dpa / TY,ET

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