Türk başsavcılığı: Kaşıkçı'nın cesedi parçalanıp yok edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud el Muceb'in Türkiye'deki incelemelerini tamamlamasının ardından Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda, Cemal Kaşıkçı'nın "daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğü", ardından da "yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edildiği" sonucuna varıldığını duyurdu.

Açıklamada, Türkiye'nin "gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarına rağmen" El Muceb ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen görüşmelerden "somut sonuç" elde edilemediği belirtildi.

"Olayla ilgili olarak 'yerli iş birlikçi' bulunduğuna dair Suudi Arabistan Krallığı makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir" denilen açıklamada, görüşmelerde Suudi Arabistan'da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin Türkiye'ye iadesi talebinin yinelendiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyet, Kaşıkçı'nın cesedinin akıbetinin "birlikte yapılacak sorgulamalar sonucunda tespit edilebilmesi" için Suudi Arabistan'a davet edildi. Suudi heyetinin, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi eyleminin planlı olup olmadığının" da bu sorgulamalar sonucunda anlaşılabileceğini aktardığı belirtildi.

Suudi başsavcının İstanbul'daki temas ve incelemeleri

Pazar günü İstanbul'a gelen Suudi başsavcı, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda cinayeti soruşturan savcılarla görüşmelerde bulunmuş, Suudi Arabistan başkonsolosluğunda da incelemeler yapmıştı. Suudi başsavcı, MİT temsilcileriyle de görüşmüştü.

Suudi başsavcı El Muceb

Ancak başsavcının ziyaretinin ardından Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suudi Arabistan'ın soruşturma konusunda iş birliğine istekli olduğundan kuşku duyduklarını ifade etmişti.

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan Türk yetkili, "Suudi yetkililer daha çok, Türkiye'nin elinde faillere karşı hangi kanıtlar olduğuyla ilgileniyorlar gibi görünüyor” dedi.

Suudi Arabistan yönetimi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul başkonsolosluğunda öldürüldüğü iddialarını 20 Ekim tarihine kadar reddetmişti. Suudi Başsavcı El Muceb 25 Ekim'deki açıklamasında ise "Türk yetkililerden gelen bilginin Kaşıkçı vakasının şüphelilerinin eylemlerinin planlı olduğuna işaret ettiğini" söylemişti.

Türk hükümeti, soruşturma kapsamında Suudi Arabistan'da tutuklanan 18 kişinin Türkiye'de yargılanmasını talep etmiş ancak Riyad Ankara'nın bu talebini reddetmişti. Suudi Arabistan yönetimi, Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu da bilmediğini savunuyor.

DW/JD,CÖ,SÖ

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