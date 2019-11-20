 Türk avukatın tutuklanmasına tepkiler sürüyor | ALMANYA | DW | 21.11.2019

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ALMANYA

Türk avukatın tutuklanmasına tepkiler sürüyor

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann, elçilik için çalışan avukatın casusluk şüphesiyle tutuklanmasının "anlaşılabilir olmadığını" söyledi. Muhalefet partilerinden vekiller de avukatın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği için çalışan bir avukatın casusluk şüphesiyle Türkiye'de tutuklanmasına ilişkin Büyükelçi Martin Erdmann'dan açıklama geldi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Erdmann yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil. Bu nedenle isnat edilen suçların açıklığa kavuşturulması için yoğun girişimde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Alman medyasına yansıyan haberlerde, tutuklanan avukatın Almanya'da iltica başvurusunda bulunmuş olan Türk vatandaşları hakkında edindiği bilgileri Almanya Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Göç ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) aktardığı belirtilmişti.

Türkei Deutscher Botschafter Martin Erdmann in Ankara (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

"Avukatlar ve diplomatik temsilcilikler arasındaki işbirliğinin tüm Avrupa'da, dış temsilciliklerin görevlerini Viyana Anlaşması'nın hükümlerine uyumlu şekilde yerine getirmelerini sağlayan, olağan bir uygulama olduğunu” belirten Erdmann, "Hukuk danışmanımız Büyükelçiliğimize, uluslararası düzeyde olağan ve kanaatimizce yasak olmadığı tartışmasız olan bir destek sağlamıştır. Bu tür bir işbirliğinin engellenmeden mümkün olması gereklidir” dedi.

Kişisel veriler konusunda endişe

Alman medyasına yansıyan haberlere göre, avukatın tutuklanmasının, Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan mülteci adaylarının hassas bilgilerini tehlikeye atmış olmasından endişe ediliyor. Büyükelçilik için çalışan avukatta Almanya'da iltica başvurusu yapmış çok sayıda Türk vatandaşına ait dosya bulunduğu ve bu dosyaların Türk güvenlik ve istihbarat birimlerinin eline geçmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Ankara Büyükelçiliği için çalışan avukatın tutuklanmasına Göç ve Mülteciler Dairesi de tepki gösterdi. BAMF Başkanı Hans Eckard Sommer, olayı “bir dış politika skandalı” olarak nitelendirdi.

BAMF'dan yapılan açıklamada iltica başvurularının değerlendirilme sürecinde kimi zaman ek bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyulduğu ve bazı durumlarda yurt dışında detaylı bir araştırmanın da gerekebildiği belirtildi. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı üzerinden, işbirliği avukatı olarak nitelendiren hukuk danışmanları yardımı ile iltica başvurusunda bulunan kişilerin kaçma nedenleri ve ülkelerine dönmeleri halinde tehlike ile karşılıp karşılaşmayacaklarının araştırıldığı kaydedildi.

BAMF'ın açıklamasına göre, tutuklanma sonucu, sığınma başvurularının değerlendirme süreci devam etmekte olan çok sayıda kişiye ilişkin verinin Türkiye'nin eline geçmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Dağdelen: Yüzlerce kişi Erdoğan'ın casuslarının hedefi haline geldi

Sol Parti Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen

Sol Parti Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen

Ankara Büyükelçiliği için çalışan avukatın tutuklanmasına Sol Parti'den de tepki geldi. Sol Parti Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen, Dışişleri Bakanlığı'nın hukuk danışmanının Eylül ayında gözaltına alınmasından bu yana kamuoyundan bu bilgiyi saklamasını “sorumsuzluk” olarak değerlendirdi. Dağdelen, DW'ye yaptığı açıklamada, siyasi sığınmacılara ilişkin Türk kurumlarının eline geçen hassas bilgilerin Almanya'ya iltica arayışında olan yüzlerce kişiyi "Türk Milli İstihbarat Teşkilatı ve Erdoğan'ın Almanya'daki casuslar ve eşkiyalar ağının hedefi haline getirdiğini” söyledi.

Yeşiller partisi meclis grubunun dış politika sözcüsü Omid Nouripour da avukatın tutuklanmasını bir "provokasyon” olarak nitelendirdi. Nouripour, Berlin'in Ankara'ya tepkisini sert bir şekilde iletmesi gerektiğini belirterek, "Hükümet artık tepkisini açıkça dile getirmeli ve Erdoğan'ın önüne bir dur tabelası koymalıdır” diye konuştu.

DW,DHA, dpa/SÖ, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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