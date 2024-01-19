Türk astronotun uzaydaki ilk sözleri: İstikbal göklerdedir

Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmasını sağlayacak olan Falcon 9 roketi, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) fırlatıldı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan roketin taşıdığı kapsülde ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı da bulunuyor.

Axiom Mission 3 (Ax-3) misyonu adı verilen uzay uçuşunda yer alan Gezeravcı ve beraberindeki üç astronotu taşıyan kapsülün yaklaşık 36 saatlik yolculuğun ardından Cumartesi sabahı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kilitlenmesi planlanıyor.

Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmasını sağlayacak olan Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Fotoğraf: Paul Hennessy/Anadolu/picture alliance

SpaceX, Ax-3 misyonundaki astronotların ilk duygu ve düşüncelerini X hesabından canlı olarak yayınladı.

Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri Türkçe oldu: "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir."

Ardından konuşmasına İngilizce devam eden Gezeravcı, "Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harika bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi" dedi.

Ax-3'ün diğer üyeleri İtalyan Walter Villadei, İsveçli Marcus Wandt ile ABD ve İspanya vatandaşı López-Alegría. Uçuşu gerçekleştiren Houston merkezli ABD şirketi Axiom Space, bunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na yönelik "tüm astronotları Avrupalı olan ilk misyon" olarak tanımladı.

Ax-3 misyonunda Gezeravcı'nın yanı sıra İtalyan Walter Villadei, İsveçli Marcus Wandt ile ABD ve İspanya vatandaşı López-Alegría da bulunuyor. Fotoğraf: DHA

Uzay yolculuğunun maliyeti 55 milyon dolar

Bu misyon, Axiom Space şirketinin organize ettiği üçüncü uzay yolculuğu oldu. Astronotları yabancı devletlerin ve özel girişimcilerin sponsorluğunda uzaya çıkaran şirket, müşterilerinden her bir astronot için en az 55 milyon dolar ücret alıyor.

Gezeravcı dâhil dört astronotu karşılayacak Uluslararası Uzay İstasyonu ekibinde şu an yedi kişi görev yapıyor. Söz konusu ISS ekibinde, NASA'dan iki ABD'li astronot, Japonya ve Danimarka'dan birer astronot ve üç Rus kozmonot bulunuyor.

Astronotlar Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde ailelerine böyle veda etti. Fotoğraf: Craig Bailey/FLORIDA TODAY-USA TODAY NETWORK/picture alliance

Gezeravcı ISS'te iki hafta kalacak

Eski bir Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Yolları (THY) pilotu olan elektronik mühendisi Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak. Gezeravcı, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması ve katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi konulardaki bilimsel projelerle ilgili deneyler yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından paylaştığı video mesajda, "2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programı'mızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca sürecek 'Türk Uzay Bilimi' misyonu kapsamında bilim insanlarımızın hazırlıklarını yaptığı 13 deney gerçekleştirilecek. Astronomi, tıp, genetik, malzeme bilimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DW,Reuters,AP/CÖ,JD

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