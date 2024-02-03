Türk astronotun Dünya'ya dönüşü ertelendi

Alper Gezeravcı dâhil dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (International Space Station - ISS) taşıyan Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüşü ertelendi.

Dragon uzay aracının ait olduğu SpaceX şirketinin X hesabından yapılan açıklamada, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Axiom-3 (Ax-3) ekibinin 5 Şubat Pazartesi gününden önce ISS'ten ayrılamayacağı duyuruldu.

Açıklamada, ekiplerin bölgedeki hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.

Dragon'un daha önce 3 Şubat Cumartesi günü TSİ 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacağı açıklanmıştı.

Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı Fotoğraf: Tayfun Coskun/AA/picture alliance

Alper Gezeravcı iki haftadır uzayda

Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Dragon kapsülünün ISS'e ulaşmasını sağlayan Falcon 9 roketi, 18 Ocak Perşembe günü NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Ax-3 misyonu adı verilen uzay uçuşunda yer alan Gezeravcı ve beraberindeki üç astronotu taşıyan kapsül, yaklaşık 37 saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

Eski bir Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Yolları (THY) pilotu olan elektronik mühendisi Gezeravcı, iki hafta boyunca 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışmak amacıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmişti.

Ax-3 misyonunda Alper Gezeravcı dâhil dört astronot görev yapıyor Fotoğraf: Craig Bailey/FLORIDA TODAY-USA TODAY NETWORK/picture alliance

Ax-3 misyonunda yer alan diğer astronotlar ise İtalyan Walter Villadei, İsveçli Marcus Wandt ile ABD ve İspanya vatandaşı López-Alegría.

Ax-3 misyonu, Houston merkezli Axiom Space şirketinin organize ettiği üçüncü uzay yolculuğu oldu. Astronotları yabancı devletlerin ve özel girişimcilerin sponsorluğunda uzaya çıkaran şirket, müşterilerinden her bir astronot için en az 55 milyon dolar ücret alıyor. Şirket bu misyonda Spacex'in Dragon uzay aracı, Falcon 9 roketi ve diğer teknik imkânlarından faydalandı. SpaceX ve Axiom Space benzer işbirliklerine önceki iki misyonda da gitmişti.

DW/CÖ,HT

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