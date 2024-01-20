Türk astronotu taşıyan uzay aracı istasyona kenetlendi

Türkiye'nin uzay yolcuğu yapan ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla kenetlendi.

Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Dragon kapsülünün ISS'e ulaşmasını sağlayan Falcon 9 roketi, 18 Ocak Perşembe günü ABD saatiyle 16.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Kenetlenme anı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Taksim Meydanı'na kurulan planetaryumdaki dev ekrandan topluca izlendi. Fotoğraf: Cem Tekkesinoglu/Anadolu/picture alliance

Axiom Mission 3 (Ax-3) misyonu adı verilen uzay uçuşunda yer alan Gezeravcı ve beraberindeki üç astronotu taşıyan kapsül, yaklaşık 37 saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Ax-3 misyonunda yer alan diğer astronotlar ise İtalyan Walter Villadei, İsveçli Marcus Wandt ile ABD ve İspanya vatandaşı López-Alegría.

Dragon ISS'ye kenetlendiğinde her iki uzay aracı da Güney Pasifik'in yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunuyordu.

ISS'le birlikte Dünya'nın yörüngesinde saatte yaklaşık 28 bin kilometre hızla dönmeye başlayan Dragon'da bulunan Gezeravcı dâhil dört astronotu karşılayan uzay istasyonu ekibinde şu an yedi kişi görev yapıyor. Söz konusu ISS ekibinde, NASA'dan iki ABD'li astronot, Japonya ve Danimarka'dan birer astronot ve üç Rus kozmonot bulunuyor.

Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Fotoğraf: Paul Hennessy/Anadolu/picture alliance

İki hafta kalacak

Eski bir Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Yolları (THY) pilotu olan elektronik mühendisi Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak. Gezeravcı, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması ve katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi konulardaki bilimsel projelerle ilgili deneyler yapacak.

Ax-3 misyonuna katılan astronotlar Alper Gezeravcı, López-Alegría, Walter Villadei ve Marcus Wandt. Fotoğraf: Axiom/TT/IMAGO

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya seslenen Gezeravcı, Türkiye olarak ilk defa uzaya çıkmaktan ötürü çok mutlu olduklarını ve ISS'teki bilimsel araştırma çalışmalarına katkı sağlamayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettikten sonra sözlerini Türkçe sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamıza sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkânları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir."

Falcon 9 roketinin fırlatılmasının ardından Dragon aracından Dünya'ya seslenen Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri de "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" şeklindeydi.

Uluslararası Uzay İstasyonu, bir günde Dünya etrafında yaklaşık 16 kez dönüyor. Fotoğraf: NASA/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Ax-3 misyonu, Houston merkezli Axiom Space şirketinin organize ettiği üçüncü uzay yolculuğu oldu. Astronotları yabancı devletlerin ve özel girişimcilerin sponsorluğunda uzaya çıkaran şirket, müşterilerinden her bir astronot için en az 55 milyon dolar ücret alıyor. Şirket bu misyonda Spacex'in Dragon uzay aracı, Falcon 9 roketi ve diğer teknik imkânlarından faydalandı. SpaceX ve Axiom Space benzer işbirliklerine önceki iki misyonda da gitmişti.

DW,rtr/CÖ,EC

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