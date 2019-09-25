 Türk Anex Tour Alman Neckermann′ı aldı | EKONOMİ | DW | 02.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Türk Anex Tour Alman Neckermann'ı aldı

İflas eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iştiraklerinden ünlü Alman seyahat firması Neckermann'ı Türk şirketi Anex Tour'un satın aldığı bildirildi.

default

Eylül ayında iflasını ilan eden Thomas Cook'un iştiraklerinin satışı devam ediyor. Son olarak Türk seyahat şirketi Anex Tour'un Thomas Cook'un iştiraki Alman Neckermann Reisen'i satın aldığı duyuruldu. 

İflas sürecini yürüten kurumdan yapılan açıklamada satışın Noel'den önce kararlaştırıldığı ve Federal Rekabet Kurumu'nun onayına tabi olduğu belirtildi. Açıklamada "özellikle Rus pazarında güçlü olan" Anex Tour ile beraber Neckermann'ın "piyasadaki güçlü varlığının devam edeceği" vurgulandı.

Anex Tour daha önce Thomas Cook'un Almanya iştiraklerinden Öger Tours ve Bucher Reisen'i de satın almıştı. Federal Rekabet Kurumu bu satışa piyasada haksız rekabet yaratacak şekilde piyasa hakimiyeti yaratmayacağı için itiraz etmemişti.

178 yıllık şirketin iflası

İngiliz tur operatörü Thomas Cook şirketi kurtarmak için gerekli olan finansmanı bulamayınca Eylül ayında iflasını ilan etmiş, şirketin Almanya iştirakleri Öger Tours, Bucher Reisen, Neckermann ve Air Marin de şirketin tasfiye sürecine girmesi ile zor duruma düşmüştü.

178 yıllık bir geçmişe sahip olan Thomas Cook, iflasından aylar önce Brexit belirsizliği nedeniyle rezervasyonlarda yavaşlama olduğunu açıklamış ve bu durumun borç yükünü artırdığını duyurmuştu. Ancak şirketin kurtarılması için alacaklılar ve hissedarlarla yapılan görüşmeler sonuç vermeyince, firma yönetimi tarafından iflas başvurusu yapılmıştı.

Anex Tour'un Thomas Cook'un yüzde 8'ine sahip olduğu belirtiliyor.

AFP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Turizmde "Thomas Cook" korkusu: Oteller krize girebilir

2019'u 50 milyon turistle kapatarak rekor kırmaya hazırlanan Türkiye turizm sektöründe, moraller Thomas Cook iflası ile bozuldu. Küçük ve orta ölçekli yüzlerce otelin yeni sezona mali krizle girmesi endişesi hakim. (25.09.2019)  

Türkiye'den Thomas Cook mağdurlarına destek

Turizm Bakanlığı Thomas Cook'un iflasından etkilenebilecek işletmelere kredi desteği vermeye hazırlanıyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ayık'a göre iflas Türkiye'ye yıllık 700 bin civarında turiste mal olabilir. (23.09.2019)  

Condor'a 380 milyon euroluk devlet kredisi

Alman hükümeti ve Hessen eyalet hükümeti, iflas eden İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook’un iştiraki olan havayolu şirketi Condor’a devlet güvenceli kredi desteği verecek. (24.09.2019)  

Benzer içerik

Deutschland Flughafen Frankfurt | Condor Flugzeug mit Thomas Cook Logo

Turizmde "Thomas Cook" korkusu: Oteller krize girebilir 25.09.2019

2019'u 50 milyon turistle kapatarak rekor kırmaya hazırlanan Türkiye turizm sektöründe, moraller Thomas Cook iflası ile bozuldu. Küçük ve orta ölçekli yüzlerce otelin yeni sezona mali krizle girmesi endişesi hakim.

Flugverkehr l Lufthansa will sich Condor zurückholen

Condor'a 380 milyon euroluk devlet kredisi 24.09.2019

Alman hükümeti ve Hessen eyalet hükümeti, iflas eden İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook’un iştiraki olan havayolu şirketi Condor’a devlet güvenceli kredi desteği verecek.

UN-Klimagipfel New York | Greta Thunberg, schwedische Klimaaktivistin

AZ: İklim konusundaki zihniyet değişimi gençlik hareketinin başarısı 24.09.2019

Birleşmiş Milletler’in New York'ta yapılan İklim Eylemi Zirvesi ve turizm sektöründe önemli bir marka olan seyahat şirketi Thomas Cook’un iflası, Alman basınında geniş yer buluyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Alman ekonomisi 2020 için çok iddialı değil

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), 48 farklı sektörün temsilcileri ile 2020 beklentilerine dair bir anket yaptı. Buna göre Alman ekonomisinin beklentisi genele bakıldığında çok yüksek değil.  

FOTO-GALERİ

default

Dünya yeni yıla nasıl girdi?

Dünya yeni yıla büyük kentlerde düzenlenen havai fişek gösterileriyle girdi.  