Türeci ve Şahin'e Türkiye'den tebrik

Yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile tüm dünyaya adını duyuran Türk kökenli iki bilim insanı Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'e Türk hükümetinden tebrik geldi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Covid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çifti, aşının bulunmasındaki başarılarından dolayı tebrik etti.

Video izle 03:11 Paylaş Koronavirüs aşısının ardındaki iki Türk: Uğur Şahin ve Özlem Türeci E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3l6kj Koronavirüs aşısının ardındaki iki Türk: Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Uğur Şahin ile bir telefon görüşmesi yaptığını söylemiş ve bakanlık olarak aşı geliştirme sürecinde iletişim halinde olduklarını ifade etmişti.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'nin geliştirdiği aşının yüzde 90 oranında başarılı olduğu duyurulmuştu.

DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe