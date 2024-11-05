TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde saat 13.00 sıralarında TÜPRAŞ rafinerisinde patlama sesi duyuldu. Patlamayla birlikte dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluktan kaynaklandığını belirterek, "Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi" dedi.

TÜPRAŞ'tan açıklama: 12 yaralı

İzmit'teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde meydana gelen patlamaya ilişkin şirketten açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 13.30 sularında TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana gelmiştir. Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, 12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır" denildi.

TÜPRAŞ hisseleri işleme kapatıldı

Patlamanın ardından TÜPRAŞ'ın hisseleri geçici olarak borsada işleme kapatıldı.

Borsa İstanbul'dan yapılan KAP açıklamasında, "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır" denildi.

DHA,ANKA/TY,EC

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