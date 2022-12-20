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Fotoğraf: ANKA
EkonomiTürkiye

Tüketici Güven Endeksi yeniden düşüşe geçti

4 saat önce

TÜİK, Aralık 2022'ye ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 75,6 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürüttüğü Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarını bugün açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azaldı. Kasım ayında 76,6 olan endeks, aralık ayında 75,6 oldu.

Tüketici Güven Endeksi, ocak ayından itibaren yüksek oranlı düşüşler göstermiş, en son haziran ayında bir önceki aya göre 6,2 oranında azalmıştı. Sonraki aylarda yavaş yavaş yükselen endeks, aralık ayında yeniden düşüşe geçmiş oldu. 

Geleceğe dönük beklentilede gerileme

TÜİK ve Merkez Bankası verilerine göre, vatandaşların geleceğe dönük beklentileri de geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hane halkının maddi durum beklentisi kasım ayında 75,8 iken aralık ayında 75,4'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise 80,5'ten 77,3'e geriledi.

Aylık olarak yapılan Tüketici Eğilim Anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. Anket sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici Güven Endeksi'nin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

ANKA/TY,BO

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