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Tüketici Birliği: Tatile gidemeyenlerin sayısı arttı

25 dakika önce

Tüketici Birliği Federasyonu'nun yaptığı araştırmaya göre bu yıl tatil için bütçesi olmadığını belirten tüketicilerin oranı yüzde iki artarak 71,76'ya yükseldi.

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Türkei Antalya Küste Tourismus Strand
Fotoğraf: Mustafa Ciftci/AA/picture alliance

Tüketici Birliği Federasyonu, tüketicilerin tatil tercihlerine ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu tarafından yapılan "Gemliğe doğru" adlı araştırmaya göre, 2022 yılında tatile gidemeyecek durumda olan tüketicilerin oranı yüzde 60,90 iken, 2023 yılındaki araştırmada bu oran yüzde 61,18'e çıktı.

Tatil için yeterli bütçesi olmadığın belirten tüketicilerin oranı bu yıl yüzde 2 artarak yüzde 71,76'ya yükseldi. Bu oran 2022 yılında yüzde 69,70 olarak ölçülmüştü.

Bu yıl tatilini yurt dışında geçirmeyi planlayanların sayısı da azaldı. Geçen yıl yurt dışında tatil planlanlayanların oranı yüzde 41 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 3,13'e geriledi.

"Milyonlarca yurttaş Anayasal hakkını kullanamıyor"

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu Başkanı Yunus Emre Bitmez, "Geçtiğimiz yıl tatile gidemeyenlerin sayısı, bu yıl daha da arttı" dedi. Elde edilen verilerin ülke ekonomisindeki olumsuzluğun etkisini gösterdiğini söyleyen Bitmez şöyle konuştu:

"Tüketiciler zorunlu gereksinimlerini karşılamak için çabalamakta, enflasyon ve kurdaki artış nedeniyle tatile çıkmak, çok sayıdaki tüketici için hayale dönüşmüş bulunmaktadır. Oysaki tatil ve dinlenme, her çalışan için Anayasal bir haktır. Anayasa'nın 50. maddesinde, 'dinlenmek, çalışanlar için haktır' düzenlemesi ile buna işaret edilmektedir. Milyonlarca yurttaşın Anayasal hakkını kullanamıyor olması, yaygın bir hak ihlâli niteliğindedir."

Tüketici Birliği Federasyonu geçen yıl da "Yaşasın tatil mi?” araştırmasıyla tüketicilerin tatil eğilimleriyle ilgili bir araştırma yapmıştı.

DW / HT,EC

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