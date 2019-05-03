 TÜİK: Tüketici fiyatları aylık yüzde 0,95 arttı | EKONOMİ | DW | 03.06.2019

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EKONOMİ

TÜİK: Tüketici fiyatları aylık yüzde 0,95 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 0,95 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 18,71 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95 olarak açıklandı. Buna göre artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 oldu. 

Aylık en yüksek artış yüzde 8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu

2019 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 4,09, ulaştırmada yüzde 2,18, eğlence ve kültürde yüzde 1,86 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

Infografik Inflation TR

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,58 ile ev eşyası oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 1,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en fazla artış gıda ve alkolsüz içecekler grubunda

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 26,75, ev eşyası yüzde 24,54, eğlence ve kültür yüzde 20,06 ve lokanta ve oteller yüzde 19,77 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,79 artış gerçekleşti.

Mayıs 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

DW,MK/HT

© Deutsche Welle Türkçe

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