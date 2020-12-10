TÜİK: İşsizlik geriledi, istihdam azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelinde işsizliğin Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde yıllık bazda 0,4 puanlık düşerek yüzde 12,9'a gerilediğini açıkladı. Kasım döneminde tarım dışı işsizliğin de 0,6 puanlık azalış ile yüzde 14,8'e gerilediği belirtildi.

İstatistiklere göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye gerilerken, istihdam edilenlerin sayısı da 1 milyon 103 bin kişi azalarak 27 milyon 66 bin kişiye, istihdam oranı da 2,7 puanlık azalış ile yüzde 42,9'a düştü.

TÜİK, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayi sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 751 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 101 bin kişi arttığına işaret etti. İstihdam edilenlerin yüzde 16,7'si tarım, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranı yüzde 49,3 olarak gerçekleşti

İş gücü 2020 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 406 bin kişi azalarak 31 milyon 71 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 3,2 puanlık azalış ile yüzde 49,3 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 29,7 oldu

Kasım 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,1 puan azalarak yüzde 29,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,8 puan azalarak yüzde 19,0 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,4 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık artışla yüzde 25,4, istihdam oranı ise 3,0 puan azalarak yüzde 29,6 oldu. Aynı dönemde iş gücüne katılma oranı 3,6 puanlık azalışla yüzde 39,6 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puanlık artışla yüzde 27,1 seviyesinde gerçekleşti.

DW/HS,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe