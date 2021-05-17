 TÜİK: Gençlerin yüzde 77′si işinden memnun | TÜRKİYE | DW | 17.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

TÜİK: Gençlerin yüzde 77'si işinden memnun

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “İstatistiklerle Gençlik 2020” verilerine göre, istihdamdaki gençlerin yüzde 51'i hizmet sektöründe çalışıyor. Gençlerin yüzde 77'si işinden memnun.

default

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2020" verilerini açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu. Bu sayı, toplam nüfusun yüzde 15,4'ünü oluşturuyor. Bu sonuçlara göre, Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 15,4 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu kaydedildi.

2020 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23,4 ile Hakkari oldu. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12,5 ile Muğla ve yüzde 12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.

Neredeyse her dört gençten biri işsiz

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2019 yılında yüzde 44,4 iken 2020 yılında yüzde 39,1 olarak gerçekleşti.

Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2019 yılında yüzde 55,9 iken 2020 yılında yüzde 50'ye düşerken, genç kadınlarda bu oran 2019 yılında yüzde 32,6 iken 2020 yılında yüzde 27,5'e geriledi.

Gençlerde 2019 yılında yüzde 25,4 olan işsizlik oranı 2020 yılında yüzde 25,3'e düştü.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında yüzde 26 iken 2020 yılında yüzde 28,3 olarak artış eğilimi gösterdi.

Bu oranın cinsiyetler arası dağılımı ise büyük oranda farklılık gösterdi. Genç erkeklerde ne eğitimde ne  2020 yılında yüzde 21,2 olarak, genç kadınlarda ise yüzde 35,7 olarak kaydedildi.

İstihdamdaki gençlerin yüzde 51'i hizmet sektöründe

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı 2019 yılında yüzde 33,1 iken, 2020 yılında yüzde 29,2'ye düştü. Genç 2020 yılında yüzde 38,8 olarak kaydedilirken, genç kadınlarda bu oran yüzde 19,2 olarak belirtildi.

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2020 yılında yüzde 20,7'sinin tarım sektöründe, yüzde 28,3'ünün sanayi sektöründe, yüzde 51'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

Video izle 10:35

Türkiye'nin nitelikli işsizleri

Gençlerin yüzde 77,1'i işinden memnun

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin yüzde 77,1'i çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 48,1'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra gençlerin yüzde 59,5'i almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti.

Mutlu olduğunu belirtenlerin oranı düştü

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019 yılında yüzde 56,7 iken, 2020 yılında yüzde 47,2 oldu. Mutluluk oranı, 2020 yılında genç erkeklerde yüzde 41,4, genç kadınlarda ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti.

2020 yılında gençlerin yüzde 48'i mutluluk kaynağı olarak sağlığı gösterdi. Bunu, yüzde 24,6 ile başarı ve yüzde 15,6 ile sevgi izledi.

DW/AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya’ya beyin göçü: "Vize kaygısıyla hareket alanımız daraldı"

Türkiye'den ayrılıp yeni bir hayata başlamak isteyenlerin tercih ettiği ülkeler arasında Almanya ön sıralarda. Peki, başkent Berlin'e gelenler sahip oldukları eğitimi ve birikimi buraya kolaylıkla entegre edebiliyor mu?  

Üniversiteliler Anlatıyor: "KYK yurdunda şort giyen arkadaşımız yönetimden uyarı aldı"

Küçük şehirde okumanın zorluklarını anlatan öğrencilere göre muhafazakârlık gündelik yaşamdan okul etkinliklerine kadar birçok alanı etkiliyor. Bir öğrenci "Kaldığım KYK yurduna 'fuhuş yuvası' denildiğini duydum" diyor.  

Üniversiteliler Anlatıyor: Siyaset öğrencisiyim, kendimi derste bile ifade edemiyorum

Nereli olduğunu söylemekten çekinen de var, kendini derste bile ifade edememekten şikayet eden siyaset öğrencisi de. Üniversiteliler Anlatıyor dizisinin ilk bölümünde kampüste ifade özgürlüğüne dair sıkıntılar var.  

Üniversiteli işsizlerin sayısı hızla artıyor

Türkiye'de işsizlik sorunu, koronavirüs salgınıyla birlikte tarihi seviyelere ulaştı. TÜİK verileri işsizlikte düşüş gösterse de uzmanlar iş gücündeki azalmanın rekor seviyelere geldiğine dikkat çekiyor.  

Ne iş ne de okul: Türkiye’de gençlerin üçte biri nerede?

20-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 33’ü ne bir okula ne de bir işe kayıtlı. Türkiye, 35 OECD ülkesi arasında eğitimde ve istihdamda olmayan gençler sıralamasında birinci. Peki bu gençler nerede?  