TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül ayında yüzde 0,99 arttı, yıllık bazda yüzde 9,26 oldu. Enflasyon Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye indi.

Eylül ayı enflasyon beklentisi bir önceki ay yüzde 15,01 olan yıllık enflasyonun baz etkisiyle yüzde 9,64'e düşeceği yönündeydi.

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları dokuz ayda yüzde 8.42 yükseldi ve 12 aylık ortalama enflasyon ise yüzde 18,27 olarak gerçekleşti.

En çok fiyat artışı artık konutta

Ana harcama grupları itibariyle Eylül ayında tüketici fiyatları endeksinde yer alan gruplardan aylık en yüksek artış yüzde 2,15 ile konut grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 ve ulaştırmada yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

Eylül ayında aylık düşüş gösteren grup yüzde 0,6 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, eğlence ve kültürde yüzde 0,53 ve haberleşmede yüzde 0,07 düşüş görüldü.

Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2019 Eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Albyarak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek" dedi.

DW, dha,MK/TY

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