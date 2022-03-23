TÜİK: 2021'de işsizlik yüzde 12'ye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre 2021'de 15 yaş ve üstü grupta işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak yüzde 12 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı da 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bine yükseldi.

İstihdam oranı ise 2,5 puanlık artış ile yüzde 45,2 olarak kaydedildi. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 62,8 iken kadınlarda yüzde 28,0 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre işgücüne katılanların sayısı 2020'ye göre 1 milyon 981 bin kişi artarak 32 milyon 716 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 2,3 puanlık artış ile yüzde 51,4 olarak gerçekleşti. Söz konusu katılım oranı erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda yüzde 32,8 olarak kaydedildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2,3 puan azalarak yüzde 22,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 19,4, kadınlarda ise yüzde 28,7 olarak tahmin edildi.

İstihdamda başı hizmet sektörü çekiyor

İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 55,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,5 puan, hizmet sektörünün payı 0,6 puan azaldı.

2021 yılında 4 milyon 948 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 143 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 777 bin kişi inşaat sektöründe, 15 milyon 928 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 211 bin, sanayi sektöründe 661 bin, inşaat sektöründe 231 bin, hizmet sektöründe 998 bin kişi arttı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre bir puan azalarak yüzde 24,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,8; işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20 olarak gerçekleşti.

Güneydoğu-kuzey uçurumu

TÜİK verilerine göre işsizlik oranının en yüksek olduğu bölgeyi, Güneydoğu Anadolu'da Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinin bulunduğu bölge oluşturdu. Bu bölgede işsizlik oranı yüzde 29,8 olarak kaydedildi.

İşsizlik oranının en düşük olduğu bölge ise Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan bölge oldu. Bu bölgede işsizlik oranı yüzde 5,8 olarak gerçekleşti.

En yüksek istihdam oranı yüzde 52 ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerini kapsayan bölgede, en düşük istihdam oranı ise yüzde 29,9 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde kaydedildi.

İşgücüne katılım oranında da kuzeydoğu ile güneydoğu arasındaki fark göze çarptı. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinden oluşan bölgede yüzde 57,3 ile en yüksek işgücüne katılma oranı gerçekleşirken işgücüne katılımın en düşük olduğu bölge yüzde 40,6 ile Şanlıurfa-Diyarbakır bölgesi oldu.

DW / BK,ET

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